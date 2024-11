Blajaith Aguilar: En la cima olímpica

En los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, la Selección Nacional de Gimnasia Artística de México cumplió el sueño de competir por primera vez en este magno evento, de la mano de su entrenadora la jalisciense Blajaith Aguilar.

“La verdad es un gran peso”, sentenció en entrevista con Mente Mujer la exgimnasta al cuestionarla sobre lo que representó esta hazaña, “estar en la mayor justa deportiva, es algo que no se puede explicar con palabras. Es algo súper bonito, que nos llenó de orgullo”.

La pasión de Blajaith por la gimnasia comenzó desde niña, sin embargo, su incursión al deporte lo hizo en gimnasia artística, la cual cambió ya que “no me gustaba el salto a caballo, era algo que, él (el salto a caballo) y yo no dábamos”, recordó la entrenadora deportiva con una sonrisa.

(Créditos: Cortesía)

La música, las rutinas y los aparatos de la gimnasia rítmica, fue lo que más llamó la atención de Aguilar, disciplina en la que su primera entrenadora fue la búlgara Ivanka Tchakarova. “Ella me entrenaba de una manera muy chistosa, porque entrenábamos normal y luego me hacía sentarme a lado de ella y ver a mis compañeras, y me decía ‘a ver, cuéntame qué les estás viendo’, así me empezó a inculcar desde chiquita esa parte del ojo clínico de entrenadora o de juez y de ahí se me quedó”.

De su etapa en las duelas, Blajaith recuerda principalmente su participación en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro (Brasil) de 2007, en donde “logramos una medalla de bronce, la única que había tenido el país en conjunto en ese momento”; tiempo después culminó su participación deportiva.

(Créditos: Cortesía)

La exdeportista cursó la carrera de Danza Contemporánea de Artes, carrera en la que basa el montaje de sus rutinas y coreografía; debido a su profesión, Blajaith recibió la oferta de trabajo de una compañía de danza en Suiza, sin embargo, fue en ese momento que le llegó la propuesta de dirigir la Selección Nacional de Gimnasia Artística en México.

“Fue tomar la decisión de regresar a México, a algo desconocido y empezar en la gimnasia como entrenadora nacional o quedarme en algo que ya estaba, y que también era mi pasión”, recordó.

“Para mí es algo muy importante que, siendo la primera vez que el equipo va a unos Juegos Olímpicos, haya sido dirigido por una persona mexicana”, recalcó la jalisciense.

(Créditos: Cortesía)

Ahora, como entrenadora, Blajaith ha visto el otro lado de la moneda, “a veces como deportista no dimensionas todas las complicaciones que viven tus entrenadores”, por lo que, a sus niñas, Aguilar les inculca el disfrutar el proceso, “hay veces en la vida que estamos tan enfocados en la meta, que perdemos esa parte de apreciar y de amar lo que haces día a día”.

Con el equipo

2016 Aguilar se incorpora como entrenadora de la selección nacional.

2018 ganaron los centroamericanos en barranquilla, Colombia.

2019 fueron campeonas en los panamericanos de lima, Perú.

PAL