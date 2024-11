Alfonso Durazo coloca a Sonora a la vanguardia nacional con primer protocolo en atención a víctimas de violencia de géne

Con la puesta en marcha del protocolo para prevenir, atender y denunciar la violencia contra las mujeres en el ámbito digital, Sonora se posiciona como uno de los primeros estados en llevar a cabo esta iniciativa. Esta acción refleja el compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño con la protección de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, además de su esfuerzo en la lucha contra la violencia de género en el estado.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en apego a su compromiso de gobierno, por primera vez, Sonora cuenta con un gabinete paritario, mitad hombres y mitad mujeres y se llevó a cabo la implementación del Protocolo de Prevención, Atención y Denuncia de la Violencia contra Mujeres, Niñas y Adolescentes en el Espacio Digital, que capacita a servidores públicos para atender casos de violencia digital y proporciona apoyo integral a las víctimas, posicionando con ello a Sonora como la segunda entidad en contar con esta herramienta, señaló el gobernador Durazo ante integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, representantes de asociaciones empresariales y civiles, y personalidades destacadas en diversos ámbitos.

“Quiero que el estado de Sonora sea ejemplo nacional en la política de atención hacia las mujeres. Quiero que en materia de mujeres seamos invariablemente los primeros y que representemos la vanguardia nacional, no es un tema de vanidad, es un tema de necesidad. No podemos ni debemos ignorar más la violencia contra las mujeres y decirles, no están solas, el Gobierno del Estado las va a acompañar siempre, sin regateos en esta lucha”, aseguró Durazo Montaño.

Anuncian creación de un refugio estatal de mujeres que viven en violencia

Durazo Montaño hizo énfasis en la transformación del Instituto Sonorense de las Mujeres a la Secretaría de las Mujeres y anunció la creación de un refugio estatal de mujeres que viven en violencia extrema en Hermosillo, como medidas que fortalece la acción gubernamental en la atención de sus necesidades, promoviendo su empoderamiento y trabajando por la erradicación de las violencias de género y, además, presentó los resultados de la Mesa Interinstitucional de Seguimiento al Pacto Social por la Paz y la Eliminación de la Violencia Familiar y del programa SALVA.

Con esta medida se han logrado canalizar más de 100 mil llamadas, desde su creación en 2021, para atender emergencias relacionadas con violencia familiar y de género; con la instauración del Código Violeta en 2022, se activaron protocolos de seguridad en más de 12 mil casos de riesgo extremo; se han integrado más de tres mil zonas SALVA en 60 municipios, con apoyo de empresas y organizaciones, como espacios seguros con personal capacitado.

Con estas acciones, Sonora se consolida como líder en la lucha contra la violencia de género, reafirmando su compromiso con políticas públicas que priorizan el bienestar y la seguridad de las mujeres.

Sigue leyendo:

Ofrecen chamba de 12,000 pesos mensuales en CDMX; te dan descuentos, vales y servicio de comedor

Pensión para Hombres Bienestar: requisitos para obtener el apoyo de 3,000 pesos bimensuales en 2025