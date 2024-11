Backstage, detrás de la magia

Directamente de la mente del escritor y director canadiense, Michel Laprise, llega a México la producción número 35 del Cirque du Soleil: Kurios, gabinete de curiosidades; una puesta en escena que nace directamente de las entrañas del circo, puesto que Michel se inspiró en los cuatro mástiles de la carpa, ya que le parecían antenas de radio, y que le remontaron hasta la segunda mitad del siglo XIX, donde, en plena revolución industrial, no porque algo no existiera, significaba que no se pudiera crear.

Bajo la premisa de que si tienes la idea, todo es posible, en este espectáculo seguimos la vida de un científico, El Buscador, que cree que existe un mundo invisible donde las grandes ideas están esperando. Interpretado en esta ocasión por el actor español David García Coll, El Buscador nos embarca en un viaje de descubrimiento donde, una a una, sus curiosidades van cobrando vida.

(Créditos: Leslie Pérez)

Para la producción el presentarse en México tiene un gran significado, “para mí, que soy hispanohablante, es algo muy especial, porque me encuentro en una de las ciudades más grandes que habla mi idioma y una de las ciudades culturales más potentes en lengua castellana, y aunque no es exactamente mi casa, es un sitio donde no me siento extranjero.”

En tanto, la preparación para un espectáculo como este depende del día y la actividad de cada uno de los participantes; por ejemplo, para Mar Gonzalez Fernandez, jefa de vestuario, los preparativos incluyen un arduo trabajo de mantenimiento y cuidados para que cada una de las piezas que portan los artistas durante el espectáculo brillen y se vean espectaculares. Y aunque generalmente el departamento de utilería está separado del área de vestuario, en este show hay piezas de las que el equipo de Mar Gonzales también se tiene que hacer cargo, considerando que, en Kurios, se utilizan 426 elementos de utilería, siendo este el mayor número usado en cualquier show en la historia de Cirque du Soleil.

Con todo esto en mente, el reto más grande que enfrentan en este espectáculo, es la omnipresente coreografía que cada uno debe efectuar durante el show, dado que detrás del escenario la oscuridad permea y 50 artistas con 25 técnicos deben moverse al mismo tiempo. Curioso.

Desde su debut en Montreal en 2014, la producción ha cautivado a más de 5 millones de espectadores en 35 ciudades alrededor del mundo, con más de 2 mil 500 presentaciones realizadas.

(Créditos: Leslie Pérez)

TRAMA

En un pasado alternativo pero familiar, KURIOS se adentra en el laboratorio mecánico de un inventor convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde las ideas más locas y los sueños más grandes esperan. Una vez que el inventor logra abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas, una por una. A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, KURIOS estalla en una celebración del poder de la imaginación.

Estará disponible hasta el 29 de diciembre de 2024

En 2 horas y 30 minutos se presentan 13 actos diferentes

La Gran Carpa tiene capacidad para sentar a 2,600 personas

Toda la producción está conformada por 120 personas de 31 nacionalidades diferentes

Para vestir a todo el elenco de Kurios se crearon más de 100 trajes

