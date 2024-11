Jonathan Bailey llega al mundo mágico

Basada en la novela de Gregory Maguire, la esperada adaptación cinematográfica del fenómeno mundial de Broadway, “Wicked”, llega a la pantalla grande, en el filme que no sólo reinterpreta la legendaria historia de “El Mago de Oz”, busca transportar al público dentro de un mundo mágico que ha cautivado mundialmente a su audiencia a lo largo de más de dos décadas con su encantadora trama y su música cautivadora, con una nueva perspectiva sobre la historia de la Bruja Malvada.

Los personajes principales son interpretados por Ariana Grande, quien le da vida a Glinda, Jonathan Bailey como Fiyero y Cynthia Erivo interpreta a Elphaba. El elenco de la película, que también incluye a Jeff Goldblum y Michelle Yeoh, ha causado emoción y gran expectativa por la profundidad y energía que aportan a la readaptación del musical que dirige el cineasta estadounidense Jon M. Chu.

Fotos: Guillermo O´Gam

“Me hizo recordar a todas las películas que me encantaban cuando era pequeño, Charlie y la Fábrica de Chocolate, The Goonies, me encantaba Oliver, y me gustan mucho los musicales”, comentó emocionado el actor británico Jonathan Bailey, quien le da vida al apuesto y controvertido príncipe Fiyero.

El protagonistas de historias como “Bridgerton”, “Heartstopper” y “Me and Mrs. Jones”, también habló sobre el trabajo que realizaron sus compañeras del filme, Ariana Grande y Cynthia Erivo, “era increíble, ver la magia que crearon juntas, su amistad y sus talentos extraordinarios, verlas cantar, y poder verlo de cerca y poder cantar con ellas, fue algo muy especial. No puedo esperar a que la gente lo vea”, compartió el actor.

Fotos: Guillermo O´Gam

La participación de Jonathan Bailey en esta readaptación fílmica marcará un paso importante en su carrera al adentrarse en un mundo cinematográfico que le dará la oportunidad de ampliar su capacidad artística y consolidarse como una de las figuras más destacadas de la nueva generación de actores británicos; su presencia en el largometraje reafirma la apuesta de la producción por un elenco fresco, diverso y con una gran trayectoria, que también promete ser uno de los más grandes éxitos del 2024.

BULLETS:

El filme se estrena hoy en las salas de cine.

La película está dividida en dos partes.

La segunda parte se espera para mediados de 2025.

La pieza musical original de Broadway se estrenó en 2003.

Ha recaudado más de mil millones sólo en Broadway.

Por Renata Vázquez

Renata.vazquez@elheraldodemexico.com

EEZ