“Coraje” llega a la pantalla grande

Tras dos años de recorrer distintos festivales, “Coraje”, la cinta protagonizada por la actriz Marta Aura, que en paz descanse, y ópera prima de Rubén Rojo Aura, llega a la cartelera mexicana este 28 de noviembre.

“Es una mezcla de muchas emociones, me siento orgulloso por este regalo que nos hicimos mi madre y yo, pero por otro lado, es dolorosa de la ausencia, me hubiera encantado que la viera en una pantalla grande, en una sala de cine, eso me duele, porque no pudo verla”, dijo Rojo Aura.

Marta Aura falleció el 8 de julio de 2022 a los 79 años de edad, semanas antes ganó el Premio Mezcal a la Mejor Actriz. “Coraje” es una historia familiar, ya que está inspirada en su vida, en los problemas a los que se enfrentaba con su trabajo por envejecer, como perdía la vista por la misma edad y además su difícil relación con su hijo mayor, Simón.

La idea de hacer esta película fue de su hijo menor, Rubén, quien quería homenajear a su mamá en el séptimo arte, porque aunque hizo más de 30 cintas, jamás protagonizó una, y además porque vivía de cerca estos problemas que consideraba de suma importancia retratar.

“Para mí lo más importante era mi mamá, entonces todo se lo iba platicando porque eran cosas de su vida, originalmente el filme estaba pensado como una ficción, pero después de la primera versión de guion, lo leyeron frente a Simón y Marta, y al ver sus reacciones, decidieron grabar directamente de todo. Por eso se volvió un proyecto honesto que toca fibras”, detalló.

En este largometraje también participa María Aura, la sobrina de la primera actriz, quien compartió con ella distintos escenarios y sumarse a esta cinta fue un premio más. “Con la actuación siempre buscamos la verdad en cada personaje y esta película es lo más honesto que hay, porque poco se habla de la vejez en el cine, cuando todos vamos a llegar ahí, y esa película nos muestra eso, aunque no eres actriz o mamá, pasas por ese momento”, mencionó.

DATOS

La cinta es producida por Marco Antonio Salgado.

En 2022, Marta Aura ganó el Premio Mezcal a Mejor Actriz.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ