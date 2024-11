Da atención a las causas de igualdad de género

“Lucho con pasión por causas” es la leyenda que se lee al inicio del perfil de Instagram de Claudia Corichi García, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura a la Fiscalización en la Auditoría Superior de la Federación.

Licenciada en Economía por la UNAM y maestra en Comunicación Política y Gobernanza por la Universidad de George Washington, la carrera profesional de Corichi García se ha desempeñado en el ámbito político en donde le tocó romper algunos techos de cristal. “Soy la primera mujer que ocupó un cargo de dirección en la Auditoría Superior. Fui la primera mujer que presidió la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Senado de la República”, contó la exsenadora en entrevista con Mente Mujer.

De sus años en el senado, Claudia Corichi recuerda que “en la legislatura del 2006 al 2012”, las mujeres representaban entre 19 y 21 por ciento de los puestos, así fue como por el tiempo de las “Juanitas”, la economista presentó una iniciativa para legislar las suplencias de estas mujeres (que era legisladores que renunciaban a su cargo de elección popular para dar espacio a suplementes hombres). “Escucho que mis compañeras están de acuerdo”, recuerda la entrevistada, sin embargo “los hombres de todos los partidos no estaban de acuerdo”.

(Créditos: Federico Gama)

De dicha reforma, Corichi aseveró que fue desechada, sin embargo, su lucha no quedó ahí, pues en 2019 fue una de las mujeres que impulsó la reforma electoral que estableció el principio de paridad en todos los cargos de elección popular, este impulso lo hizo como parte del Colectivo 50+1, ahora Colectiva 50+1 con “a” al final porque “lo que no se nombra no existe, y somos una organización de puras mujeres”, recalcó Corichi García.

La Colectiva 50+1 surgió a finales de 2018, constituyéndose legalmente en 2019. “Hace unos años un grupo de amigas empezamos a juntarnos y a platicar sobre la importancia que tiene, desde la sociedad civil, de poner nuestra experiencia al servicio de causas”, explicó Claudia de este proyecto del que, actualmente, ella se desempeña como presidenta nacional y que está integrado por políticas, académicas, activistas y especialistas en diversos temas.

“Una de nuestras causas principales es la igualdad, pero tenemos que empezar a transformas la política pública, el poder, los espacios de poder, los cuales nos deben muchos años de retraso a las mujeres”, enfatizó la maestra.

(Créditos: Federico Gama)

Ante este contexto y con el objetivo de seguir hablando de los temas urgentes en la agenda de las mexicanas, el próximo 25 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la violencia de género, la Colectiva 50+1 celebrará su tercer Congreso Nacional 2024, el cual se llevará a cabo por primera vez en la Ciudad de México.

“Estamos muy contentas porque es un esfuerzo específico de la organización, de la colectiva, con todas las colectivas de los estados también. Estamos muy contentas por este congreso”, enfatizó sobre este evento que estará conformado por mesas de reflexión y paneles.

(Créditos: Federico Gama)

“Vamos a tener alianza con algunas áreas de activismo, tanto del sector privado como de organizaciones civiles llamadas a la acción”. Acoso callejero, prevención en diversos delitos, inclusión de la mujer, lucha contra las violencias, entre otros, serán algunos de los temas que se abordarán durante el evento.

“Vamos a tener por primera vez la entrega de unos reconocimientos a mujeres que no sólo han roto techos de cristal, sino que son dignas de reconocerse y admirarse en el ámbito de la ciencia, la lucha contra las violencias, en el deporte, también a mujeres que viven una discapacidad”, finalizó la maestra Claudia.

2019 CONSTITUYEN LA COLECTIVA 50+1.

7000 MUJERES LÍDERES CONFORMAN LA ORGANIZACIÓN

TAMBIÉN TIENEN PRESENCIAL EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, CHILE Y ARGENTINA.

25 DE NOVIEMBRE, SE LLEVARÁ A CABO EL CONGRESO.

MÁS DE MIL ASISTENTES SE ESPERAN EN EL EVENTO.

El CENTRO CULTURAL “EL CANTORAL” SERÁ LA SEDE DEL EVENTO.

RRSS

*@50mas1nacional

*@claudiacorichigarcia

