Regular precios de estacionamientos públicos en CDMX impactará en la economía de los capitalinos: Pedro Haces

El diputado local, Pedro Haces Lago, aseguró que su propuesta para regular los precios de los estacionamientos públicos en la Ciudad de México es con el objetivo de beneficiar a los capitalinos y que la aprobación de esta iniciativa se vea reflejada en sus bolsillos, la cual incluye establecer un tope de 20 pesos por hora y 5 pesos por fracción de 15 minutos.

"Presentamos esta iniciativa porque es evidente que los capitalinos padecemos a diario este abuso en las tarifas de establecimientos públicos y también en hospitales y centros comerciales". Esto impactará en la economía de los capitalinos pues se garantizará un precio justo, aseguró Haces Lago en entrevista con Maca Diario en Heraldo Radio.

"Cualquier persona que tiene que usar un coche privado tiene que estacionar su coche y genera un impacto en la economía, hay un abuso excesivo, no hay un marco jurídico establecido y por eso presentamos esta iniciativa con tinte social", destacó el diputado local por Morena.

Haces Lago agregó que esto es necesario por el bien de la ciudadanía y aclaró que no es ir en contra de los empresarios: "Somos una mayoría los de Morena en (el Congreso) CDMX y por eso lo consideramos como una responsabilidad. Y si no tomamos la iniciativa como representantes populares y ponemos este tipo de límites no vamos a progresar, pero si el empresariado quiere dialogar el tema", adelante.

Es necesaria una mesa de trabajo con los empresarios de CDMX: Haces Lago

Pedro Haces Lago refirió que en este contesto es necesaria una mesa de trabajo con el ámbito empresarial de la Ciudad de México, para que comprendan los lineamientos de esta iniciativa: "No estamos en contra de ellos en absoluto. Hay que poner límites, entonces estamos abiertos al diálogo y vamos a pelear porque la reforma vaya", acotó.

El diputado por Morena agregó que hasta el momento ningún empresario se ha acercado a él o a los diputados guindas para abordar el tema que han propuesto "con la visión de apoyar a la ciudadanía y no ir en contra del empresariado", dijo.

Tenemos la puerta abierta, continuó Haces Lago, para quien quiera dialogar y llegar a un consenso; a un punto medio. "En el Congreso tienen las puertas abiertas todos los sectores de la población, pero estamos ante una problemática que vivimos todos los capitalinos. Vamos a dialogar, estamos abiertos al diálogo", comentó.

Finalmente, refirió que como diputados legislan a favor de todos los ciudadanos de los empresarios y de los trabajadores de la CDMX: "No es una propuesta que de la noche a la mañana la vamos a bajar por presión de los empresarios, pero estamos abiertos a dialogar con todos", concluyó el legislador.

