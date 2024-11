El eje vertebrador del Tercer Informe de Gobierno de Rocha es el humanismo: Feliciano Castro

En representación del gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, asistió al Congreso del Estado para entregar a los diputados de la LXV Legislatura el documento del Tercer Informe de Gobierno, cuyo eje vertebrador y que lo distingue, dijo, es el humanismo que ha caracterizado a esta administración estatal.

El secretario entregó a la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Yeraldine Bonilla Valverde, este documento que da cuenta del estado que guarda la administración pública estatal, correspondiente al tercer año de gobierno, esto para dar cabal cumplimiento al artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como al artículo 9 de la Ley Orgánica del propio Congreso del Estado.

“Destacó que el eje vertebrador de este Informe es el humanismo que caracteriza la política del gobernador Rubén Rocha Moya, es decir, concebir el ejercicio de gobierno poniendo en el centro los intereses de la población, un gobierno humanista es lo que distingue justamente a este gobierno y que se expresa en este Tercer Informe”, dijo el secretario Castro Meléndrez, para enseguida hacer entrega del documento.

Luego de recibir el Informe, la diputada Yeraldine Bonilla consideró que este proceso de transparencia y responsabilidad va más allá de la entrega de un concentrado estadístico y administrativo, pues las diputadas y diputados que integran esta LXV Legislatura habrán de analizar y valorar el trabajo que se ha realizado en el último año, el cual está marcado por esfuerzos constantes para fortalecer la transparencia, la comunicación y cooperación no sólo entre los Poderes, sino también con la ciudadanía, pues gracias al liderazgo del doctor Rubén Rocha Moya, en esta administración todos han podido ser testigos de una nueva forma de recibir y analizar los Informes de Gobierno.

“Maestro Feliciano Castro Meléndrez, reciba nuestra bienvenida, y a través de usted, le expresamos al doctor Rubén Rocha Moya nuestro agradecimiento, y el compromiso con este ejercicio de rendición de cuentas; al gobernador, que es un aliado de las y los sinaloenses, cuenta con nuestro absoluto respaldo para salir avante de los desafíos que presenta nuestra entidad”, concluyó.

Durante esta ceremonia protocolaria, también intervino la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Teresa Guerra Ochoa, quien reconoció al gobernador Rocha por cumplir con el mandato constitucional y hacer una entrega puntual del documento del Informe de Gobierno, el cual siempre debe hacerse cada 15 de noviembre.

“Quiero decirles, no solamente porque fui parte de la administración del gobernador Rocha como secretaria de las Mujeres, sino porque he visto cómo se ha trabajado de la mano de la sociedad, que no tengo duda que el gobierno del doctor Rubén Rocha Moya ha generado cambios sustanciales en la forma de ejercer el poder, y ahorita lo decía el secretario general de gobierno, hablar de humanismo es hablar de esa sensibilidad, es hablar de sentir en la piel el dolor de las familias y de la gente que más lo necesita”, dijo.