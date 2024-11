En Fonart, el futuro de original

Con tres ediciones consolidadas y una más por suceder este fin de semana, el Encuentro de arte textil mexicano Original se dirige hacía el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).



“Ya está consolidado, ya está conformado y ya lo puede trabajar una institución y seguir colaborando con el resto. Creemos que el lugar donde tiene que estar es el Fonart, que más que ser un fondo que comercializa, es un fondo que tendría que apoyar y fomentar el trabajo del artesano. Lo que queremos es que ahora el fin no sea la pieza, que sea el artesano”, dice Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura federal.



La cuarta edición está lista: se lleva a cabo hasta el 17 de noviembre en el Complejo Cultural los Pinos con la participación de mil 72 artesanos de todo el país. Antes, Núñez cuenta que una de las primeras instrucciones de la nueva secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, sobre el encuentro “es que hiciéramos una labor mucho más cercana a Fonart y que Fonart se adaptara a los nuevos diagnósticos que estamos encontrando en territorio, más allá de su tradicional quéhacer”.



La nueva administración está replanteando el futuro de Original en lo que ha llamado “el segundo piso”. Los planes incluyen implementar esquemas de rotación de los artesanos que cada año llegan al encuentro; consolidar el apoyo y la capacitación en una zona más extensa del país y trabajar muy de la mano de gobiernos estatales y municipales para replicar el evento que, de acuerdo con la funcionaria, reporta ventas que duplican la inversión que el gobierno realiza.



“He recibido un montón de llamadas de secretarios de cultura de otros estados y creo que hay que canalizar esos intereses; no se ha pensado en quitarlo de la Ciudad de México, ya está aquí, es un mercado, ya está posicionado, pero puede ser que ocurra en otros lugares”, afirma.



Organizar las cuatro ediciones de Original ha representado una inversión de más de 200 millones de pesos para la dependencia. Este año cuesta unos 53 millones de pesos, lo mismo que en 2023. Pero el gasto vale la pena, opina Núñez, porque aún cuando no se tienen cifras exactas de las ventas que cada artesano realiza, “lo que sé es que se ha rebasado hasta por más de dos (lo invertido). Original a veces es el espacio donde se vende más de lo que suelen vender en todo el año”.



Una especie de pudor impide conocer los números exactos: “No tenemos esa cifra, y yo lo que siempre digo cuando lo preguntan es, me siento un poco incómoda de contestar eso porque son cifras muy de ellos”. Aún con todo, afirma, la dependencia trabaja con el INEGI para afinar las preguntas que realiza la Cuenta Satélite de la Cultura de México y definir el valor del trabajo artesanal en el país.



Original también ha comenzado a pensar en un mecanismo para rotar a los artesanos que cada año llegan: en las cuatro ediciones organizadas “de esos mil 72 (artesanos) debe haber 900 que siguen siendo los mismos”. La subsecretaria vuelve a pensar en el resto del país.



“El espacio es nuestra frontera y por eso también hemos pensado en hacer otros y en hacer en ciertas etapas del año otros fuera de la Ciudad de México o quizá en la propia Ciudad de México, pero hacer que la presión no termine en el evento de noviembre. ¿Que sería lo ideal?, que se hiciera en los distintos estados, que nosotros mismos apoyáramos a la apertura de espacios de comercialización, que es lo que siempre piden”, afirma.

ELEMENTOS

Este año, Original cuenta con siete pasarelas, planteadas a partir de un poema de Natalia Toledo.

Las diferentes actividades del encuentro se llevan a cabo del 14 al 17 de noviembre, de 10 a 20:00 horas.

Además de un área de venta de ocho mil metros cuadrados, se realizan talleres, conversatorios y muestras artísticas.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ