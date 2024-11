Omar Chaparro apoya incondicionalmente a su hija Andrea Chaparro

Andrea Chaparro avanza firmemente en su carrera, no sólo por su talento, sino también gracias a su disciplina, así lo comenta su padre Omar Chaparro, quien estuvo presente durante la alfombra roja por el lanzamiento de Como agua para chocolate, la serie de Max en donde su hija, interpreta a la aguerrida Gertrudis de la Garza.

“No pude estar en la conferencia, pero hasta las lágrimas se me salieron al ver su seguridad, su evolución, en unos videos que me mandó su mamá. Nos hace sentir muy contentos y orgullosos”, dijo.

El también actor señaló que están plenamente conscientes que su hija tendrá escenas fuertes, pero que ella desde el inicio, estuvo segura de dar el paso de interpretar a la hermana de enmedio en la familia De la Garza.

“Hablamos y conocemos la historia y la película y al personaje. Yo le dije que era muy valiente por hacer a Gerrtrudis, porque no es para cualquiera, es para una actriz con experiencia y tablas. Me da gusto que se haya aferrado a hacerlo. Está sacando la casta, es una niña muy disciplinada”, añadió.

Por su parte, Irene Azuela, quien interpreta a Mamá Elena, destacó en el mismo evento, que su personaje no es una villana ni es malvada porque sí. Ella la define como una mujer con motivaciones.

Créditos: (Especial)

“Era injusto ponerla en el lugar de la mamá mala, porque nadie es malvado porque sí. La maldad es poco interesante, creo que es más interesante pensar en el trasfondo. No es una mujer que sea una víctima pero está condicionada por el tiempo que vivió y replica modelos, que no son los más afortunados, pero ella cree que está recorriendo el camino correcto, aunque evidentemente no era así”, señaló.

Y justo Irene está por enfrentar en unos años, lo que significa criar una adolescente en carne propia, porque al igual que Mamá Elena, ella es madre de una niña.

“Es una mujer que se está enfrentando al florecimiento de tres mujeres y como madres, siempre estamos retados por el crecimiento de nuestros hijos. No me imagino cómo es ese proceso todavía, y me refiero a que nuestros hijos conozcan su parte erótica, el deseo de ser esas mismas”, añadió.

Además, destacó que le parece muy interesante el estreno de una serie de época, ya que considera que eso ayudará a muchos jóvenes a entender el porqué de la actual realidad.

“Me llama la atención que hablando con gente de 18 a 25 años, no les interesa el tema de la pareja, el tener hijos, etc. A mí me parece interesante pensar por qué, saber qué los hizo llegar a eso. No sé, igual no les funcionan los modelos con los que han crecido y regresarte con una serie ubicada en la época de la Revolución y ver lo que sucedía en esos tiempos, es decir ‘wow’ esto viene desde allá atrás abona al ejercicio de quienes somos, a dónde vamos…”, finalizó.

Por Shamady Omaña

escena@elheraldodemexico.com

EEZ