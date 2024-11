Reabre completamente el Templo Mayor

Con diferencia a años anteriores, la afluencia a la Zona Arqueológica del Templo Mayor va a la baja en 2024: “Este año estuvo flojo, normalmente tenemos 750 mil visitantes al año, todavía no se acaba el año, pero estamos por ahí de los 600 mil”, dijo Patricia Ledesma, directora del sitio que reabrió en su totalidad.

Desde abril de 2021, cuando una “granizada atípica” colapsó una de las techumbres que protegen los vestigios de la antigua ciudad mexica, la zona cerró parcialmente. Ledesma negó, sin embargo, que la baja del público fuera provocada por el corte de la circulación: “No tiene que ver con esto, tiene que ver más bien con que nos estamos recuperando todavía del tema del COVID”.

Con una nueva techumbre, el visitante puede nuevamente admirar los adoratorios de Huitzilopochtli y Tláloc, de la llamada Etapa II (ca. 1390 d.C.). La reapertura completa del sitio incluyó la inauguración de una exposición con piezas arqueológicas repatriadas de Estados Unidos, así como de un cilindro de basalto con la fecha Ce Ozomatli (Uno mono), que en septiembre de 2023 fue entregado al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero del que no se tiene certeza sobre su antigüedad: “Nunca hay certeza porque no se encontró en contexto”, lamentó Ledesma.

PENDIENTES Y RATIFICACIÓN

La atención de al menos seis sitios, y del mismo número de museos, que aún son parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), así como el análisis de materiales y la presentación de informes de los trabajos realizados en torno al Tren Maya, son algunos de los pendientes que aún debe atender el INAH, aseguró su director Diego Prieto.

El funcionario se refirió así a las palabras de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien el miércoles afirmó que "existen aún muchos temas que terminar, como pidió la Presidenta, que tiene a su cargo Diego Prieto”, por lo que su permanencia en la dependencia “se irá revisando", luego de que un grupo de investigadores pidió revisar su ratificación al frente del Instituto.

Sobre los académicos, en el que destacan nombres como el de Leonardo López Luján, Noemí Castillo y Bolfy Cottom, Prieto señaló: “Tienen derecho a expresarlo, y que lo sigan expresando, no tiene ningún problema, yo los quiero a todos”; por lo pronto, agregó, “me voy a quedar siempre que me necesiten, y si me necesitan en otra cosa, pues lo valoraré, evidentemente en algo que sepa hacer y en algo que tenga capacidad de servir al país”.

ELEMENTOS

Las nuevas techumbres pesan la mitad de las que fueron colocadas en la década de los 80.

El primer mantenimiento se dará al cumplir los primeros diez años.

Los primeros recubrimientos fueron improvisados por Pedro Ramírez Vázquez.

