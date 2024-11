Desde la capital del estado, la suma de voluntades construirá un Sinaloa mejor: Rocha Moya

Con un llamado a sumar esfuerzos por el bien de Sinaloa, en el marco de la toma de protesta de Juan de Dios Gámez Mendívil como Alcalde de Culiacán, el Gobernador Rubén Rocha Moya convocó al Presidente Municipal reelecto, así como a los nuevos regidores a actuar con organización y disciplina financiera, iniciando obras y programas con su correspondiente fuente de financiamiento, actuando de manera congruente para consolidar junto a la sociedad civil el segundo piso de la transformación, asumiendo la tarea de cuidar la integridad y el patrimonio de todos los ciudadanos.

"No debemos abandonar nada que nos pertenece como sociedad, hay que hacerlo juntos, hay que ponerle entusiasmo, hay que señalar la crítica, no nos dejen en paz señalando lo que no estamos haciendo bien, pero ayuden, vamos juntando las voluntades, para que podamos tener un Sinaloa mejor, un Culiacán mejor", afirmó el Gobernador.