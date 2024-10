Nicki Nicole entrega su alma en México

La cantante argentina Nicki Nicole regresa a México para presentar el cierre de su “Alma tour” hoy, en el escenario del Auditorio Nacional, "poder tocar en este recinto, que es tan prestigioso y emblemático para mí, es un orgullo tremendo, estoy muy contenta y agradecida, será una noche que va a quedar en la historia de mi corazón", indicó la intérprete.

Acerca de concluir su gira en tierras mexicanas, la artista compartió, "en México siempre han sido cariñosos conmigo, eso siempre ha marcado la diferencia en cuanto al público, los conciertos con los mexicanos son una locura, me siento muy contenta de terminar este tour en México, porque es uno de los públicos que más me sigue y que más me apoyan desde el principio, se siente como estar en familia".

Y agregó, "estamos preparando un show enfocado en el disco, pero como es el cierre, será más nostálgico y a su vez presentaremos mis otros álbumes anteriores, que también son parte de mí".

Sobre el cariño que tiene por el público mexicano y el gusto que ha adquirido por la cultura de México, Nicki Nicole señaló, "escucho mucho artistas mexicanos, amo su cultura, soy fan de ir en las fechas de Día de Muertos, la gente me recibe con gran cariño, estoy todo el tiempo de viaje, tener familia en otro lado y que te reciban como en casa, se siente muy bien".

Nicki Nicole, una de las cantantes que se ha posicionado como una de las intérpretes femeninas latinas más importantes dentro de la escena musical urbana, vuelve a México para reunirse con sus fans y concluir su “Alma tour”, gira con la que la argentina se ha presentado en Chicago, Madrid, Bogotá y Buenos Aires.

Respecto a cómo cada vez hay más mujeres que se abren paso dentro de la industria musical, la artista expresó, "nunca faltó talento y no faltaron mujeres, sino que nunca se nos dio ese lugar que siempre merecimos y hoy en día eso está cambiando, sin las mujeres que me apoyaron, yo no sería la misma, entre nosotras no existe competencia, cada una tiene su repertorio musical, su esencia y su estilo".

Sobre las novedades para su carrera musical después de presentarse en el Auditorio Nacional, la argentina añadió, "vienen cosas muy lindas después de este disco y gira tan personales, viene mucha música de disfrute, cuando hago conceptos de discos me gusta que tengan un sentido, por eso es tan importante el cierre de esta etapa, porque lo que viene después es muy diferente".

El 12 de octubre Nicki Nicole se presenta en el festival Heineken Silver Live Out, en Monterrey.

SOBRE NN:

Se presentó en el festival Tecate Emblema en la edición 2024

Ha colaborado con Rauw Alejandro, Grupo Frontera, Young Miko, DUKI y Bizarrap

Fue la primer argentina en presentarse en The Tonight Show con Jimmy Fallon

Se presentó en el festival musical Coachella en Indio, California en 2022

LOS DATOS:

2019 lanzó su álbum debut “Recuerdos”

2021 llegó su disco “Parte de mí”

2023 llegó su último álbum "Alma"

2 Spotify Awards ha conseguido

3 discos de estudio tiene en su discografía

22.6 millones de oyentes mensuales en spotify

PAL