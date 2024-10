La serie “Maligno” tendrá un alucinante y aterrador desenlace

La aclamada serie de terror y comedia “Maligno”, llega a su final después de cuatro temporadas en las que la encargada de mantener el suspenso y el humor en medio del caos, fue su protagonista, la actriz neerlandesa Katja Herbers quien aseguró, "esta última entrega es aún más perturbadora y más loca que las anteriores, el viaje es más extremo, aterrador y divertido, el final realmente es hermoso".

Sobre la espeluznante y divertida combinación que lograron los creadores del material, Robert y Michelle King, al unir terror y comedia, la intérprete recordó, "no sé cómo lo hicieron, pero funciona, simplemente no podemos realmente definir lo que es esta historia, es una especie de género propio”.

Y agregó, “a veces el show es realmente aterrador y después es muy divertido, creo que ese es el poder del programa, es genial que todos estos géneros son permitidos para existir al mismo tiempo juntos".

“Maligno” cuenta la historia de la psicóloga clínica escéptica “Kristen Bouchard” interpretada por Katja Herbers, que se une al sacerdote en formación “David Acosta”, a quien Mike Colter da vida y al contratista “Ben Shakir”, a quien Aasif Mandivi interpreta, en esta temporada, los protagonistas investigan casos relacionados con tecnología que se comporta de manera extraña, cerdos poseídos, opresión, infestación demoníaca y una reliquia funesta.

Acerca de su experiencia al participar en el proyecto junto a Mike Colter y Aasif Mandivi, la actriz señaló, "fue maravilloso, tuvimos química desde el primer día que nos conocimos, aunque seamos tres personas completamente diferentes, nuestra interacción en la pantalla es muy similar a la que tenemos en la vida real, fue genial".

Créditos: (Especial)

Respecto al mayor desafío que enfrentó al meterse en la piel de “Kristen Bouchard”, Herbers compartió, “a nivel actoral, lo más difícil, pero también más divertido, fue que los creadores del show, escribieron un material muy desafiante para mí, es un personaje que pasa por diferentes etapas”.

Y añadió, “lo realmente inspirador sobre ella es que, no importa lo que le pase, todavía se levanta en la mañana y pone un sonrisa en su cara, es un mensaje maravilloso para las personas".

Sobre llegar al gran final de “Maligno”, después de haber participado en la serie desde 2019, la intérprete expresó, "no tuve un día en estos cinco años, en el que no me haya sentido agradecida y feliz de interpretar a este personaje y de hacerlo con las personas con las que trabajé”.

La temporada final de “Maligno” se estrenó el 8 de septiembre a través de Universal+.

SOBRE MALIGNO:

Peter Sollett y John Dahl participaron como showrunners del show.

Kurt Fuller, Brooklyn Shuck, Danny Burstein y Andrea Martin forman parte del elenco.

Katja Herbers participó en la serie de HBO "Westworld" de 2016 a 2022.

El material fue nominado a "Mejor serie de drama" en los 27º Critics Choice Awards en 2022.

LOS DATOS:

14 episodios tiene la entrega.

4 temporadas tiene “Maligno”.

2019 llegó la primera temporada de la historia.

2021 Herbers fue nominada en los Critics Choice Awards como "Mejor actriz en una serie de TV" por su papel en “Maligno”.

POR GADDIEL CORTES TORRES

EEZ