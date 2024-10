Grupo L'Oreal reconoce el trabajo de científicas mexicana

“El mundo necesita a la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres”, señaló Araceli Becerril, directora de responsabilidad corporativa de Grupo L'Oréal, en el marco del Premio “Para las Mujeres en la Ciencia” una iniciativa de L’Oréal en conjunto con la UNESCO, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (Conalmex).

En entrevista con El Heraldo de México, explicó que Grupo L´Oréal, reconoce este año a ocho científicas mexicanas, tras 18 años del citado programa, cuyo objetivo es impulsar la equidad de género justamente en las carreras dedicadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Reconoce que las carreras STEM son el futuro de la humanidad y además son las mejores pagadas, pues en ellas se gana hasta un 20 por ciento más que otras disciplinas “y queremos que las mujeres estén ahí” apuntó.

Y es que solo 3 de cada 10 mujeres en México y en el mundo participan en carreras dedicadas a las ciencias exactas, “este es un problema a nivel mundial estamos en niveles de un 35 por ciento en mujeres que están inmersas en carreras de investigación”.

En el caso de México, el porcentaje disminuye a 33 por ciento, sin embargo -indicó- “tanto a nivel nacional como mundial, el nivel de participación de las mujeres es muy poco, con todos los avances que hemos tenido, con todos los retos que tenemos aún hay mucho techo de cristal que tenemos y podemos romper”.

Así L’Oréal, la firma francesa de cosméticos líder en investigación reconoció a: “los Talentos nacientes” con becas para cinco jóvenes menores de 40 años con proyectos emergentes y tres premios más para las “Trayectorias consolidadas” científicas investigadoras que actualmente estén realizando estudios científicos avanzados en universidades o instituciones mexicanas.

La primera premiada fue Tatiana Klimoba Berestneva, de origen ruso, con más de 30 años en México, científica profesora de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien actualmente realiza estudios de hidrodesulfuración del petróleo, la hidrogenación de aromáticos y la producción de nuevos combustibles sustentables a partir de recursos renovables.

Al respecto, Tatiana Klimoba, explicó que lleva toda su vida en México y es aquí donde pudo realizar las investigaciones que más le interesaban como es el caso de los biocombustibles que utilizan recursos renovables no comestibles como sería los residuos de madera o celulosa que no se usan actualmente, lo que permite transformarlos en combustibles que pueden sustituir la gasolina y el diésel y 100 por ciento limpios a diferencia de los combustibles fósiles”.

Klimoba quien recibe el premio por Trayectoria consolidada , reconoce que hacen falta más mujeres en la ciencia, “Yo, tal vez, tuve suerte, porque mis padres fueron también científicos y crecí con una familia de dos profesores y seguí por su mismo camino de investigación entonces nunca he tenido miedo de entrar en la ciencia ni probar nuevas ideas”.

En su opinión las mujeres y en especial las mexicanas deben atreverse a entrar al área de las ciencias exactas, “vale mucho dedicarse a la ciencia porque siempre es algo nuevo que estás aprendiendo, mi consejo es que si les gusta lo intenten sean dedicadas, constantes con sus estudios y que no olviden la otra parte, tener una vida plena con familia y con hijos, todo se puede hacer a la vez”.

Por su parte, María Cristina Rodríguez, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con más de 40 años de trayectoria en las áreas de inmunología, cáncer, y virología que lo mismo tiene un doctorado en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que posdoctorados en la Universidad de Texas y Harvard, fue premiada por sus avances en el cáncer de mama.

Rodríguez, quien fue acompañada de toda su familia hasta con nietos, explicó que lleva toda su vida dedicada a la investigación científica y su desarrollo también se da por crecer en una familia de padres dedicados a las ciencias, así en su opinión “es muy importante incentivar a las mujeres a hacer investigación, ha hacer ciencia en México y en el mundo y estos programas como el de L´Oréal, nos dan visibilidad y hacen que otras mujeres nos volteen a ver y sepan que si pueden y si es posible desarrollarse haciendo investigación”.

Reconoció que en el caso de las mujeres, el mayor problema es cuando se casan y tienen hijos porque se dedican mejor a la familia y también deja trunca su carrera científica, entonces ahí es donde se requiere de apoyo de toda la familia, de los compañeros son quienes deben apoyar a las mujeres y darles oportunidad de continuar.

“En mi caso fui afortunada, porque mi papá siempre nos impulso a las mujeres a que hiciéramos una carrera y una especialidad, porque decía que no sabía cual iba a ser el futuro, ni con quien te ibas a casar, entonces tenías que estar preparada. Y luego me case con otro científico e investigador que siempre me impulsó y ahí había una mancuerna”.