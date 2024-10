Estamos atendiendo y resolviendo la emergencia que dejó el huracán John: Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo

Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, habló en entrevista con Sandra Romandía para El Heraldo Radio sobre los estragos que dejó el huracán John en su paso por la entidad en días pasados.

Al respecto, Catalán aseguró que a su reciente entrada como alcalde, se mantiene de pie atendiendo la emergencia, "estamos trabajando en nuestro cuarto día de gobierno, estamos atendiendo la emergencia de muchas viviendas colapsadas (...) con la contingencia, pero de pie atendiendo".

El alcalde agregó además que no ha dejado de llover en el municipio, lo cual representa un problema ya que "hay zonas donde la tierra es como 'polvorón', cuando no hay peso no pasa nada, pero con el agua y el humedecimiento del agua se reblandece la tierra y provoca que se caigan las viviendas", explicó.

Derrumbes provocados por las lluvias en Chilpancingo / FOTO: CUARTOSCURO

Y resaltó la colonia "Plan de Ayala", una muy popular, dijo, y que se caracteriza por pobreza extrema, las viviendas se encuentran sobre la barranca, con el paso del huracán John y las lluvias que siguen constantes "han perdido todo (...) esto sin duda afecta a la sociedad", lamentó el alcalde.

Habitantes que dejaron sus casas tienen miedo de la rapiña: Arcos

Alejandro Arcos dijo para El Heraldo Radio que "estamos atendiendo todo", y mencionó que también las redes de drenaje se han visto dañadas, algunas se han reventado causando socavones.

"Estamos resolviendo", subrayó el alcalde de Chilpancingo, y contó que están cuidando que el peso de la maquinaria no se vaya a ir por un socavón.

También, manifestó que justo con su esposa se están trasladando a los albergues, en donde han podido dar cuenta que una de las preocupaciones de los habitantes que han dejado sus viviendas, son los electrodomésticos que se quedaron, "tienen miedo de la rapiña", mencionó Arcos Catalán.

Habitantes que dejaron sus casas tienen miedo de la rapiña / FOTO: CUARTOSCURO

El alcalde de Chilpancingo, Guerrero afirmó en entrevista que están trabajando en coordinación con Protección Civil, la Marina, y la gobernadora del estado, Evelyn Salgado.

Finalmente, mandó un mensaje para la presidenta Claudia Sheinbaum, donde señaló "quiero pedirle a la ciudadana presidenta que venga a Guerrero, se que va a volver a verlos y no olvidarse de nosotros, se lo pido en nombre de mi pueblo", concluyó Alejandro Arcos.

