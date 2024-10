Crean nueva Feria Infantil y Juvenil

Los editores mexicanos buscan recuperar la importancia que alguna vez tuvo el encuentro editorial dedicado a los lectores más jóvenes. En asociación con Aztlán Parque Urbano, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) anunció la creación de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (FILIAZ), que se celebrará del 14 al 23 de marzo de 2025.

Con una inversión privada de 25 millones de pesos, el encuentro tendrá como invitado a Portugal, a propósito de los 160 años de relación diplomática, y promete reunir más de 100 sellos editoriales, así como a autores nacionales e internacionales, aunque hasta ahora sólo se ha anunciado a Juan Villoro, Bernardo Fernández BEF, Antonio Malpica y Benito Taibo.

De acuerdo con Hugo Setzer, presidente de la Caniem, después de que el Fondo de Cultura Económica (FCE) tomó las riendas de la política editorial mexicana se rompió totalmente la comunicación con la Secretaría de Cultura federal. Luego, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se reubicó del Centro Nacional de las Artes (Cenart) al Parque Bicentenario y en las últimas ediciones a Chapultepec, pero con “problemas logísticos”.

“Los editores se han quejado, hay varios que ya no se están apuntando para esta feria; y, por otro lado, nuestros afiliados, todos decían nos hace falta una feria importante como la que teníamos antes y pensamos que esta puede ser, estamos convencidos que va a ser igual o mejor que la que teníamos”, señaló.

La creación de un nuevo encuentro editorial en Chapultepec, agregó, no significa un rompimiento con la editorial pública que dirige Paco Ignacio Taibo II. “Tenemos muy buena relación con el Fondo, son integrantes de la Cámara, hay muchas cosas, yo lo he comentado con Paco Taibo, que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero hemos acordado no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero tenemos una relación respetuosa, franca, no hay ningún rompimiento”.

El nuevo encuentro será dirigido por Andrea Estévez y se llevará a cabo durante diez días con entrada gratuita; además de presentaciones editoriales, firmas de autores, encuentro de ilustradores, salas de lectura y talleres, se ofrecerán cupones y la posibilidad de que los asistentes puedan gozar de los juegos mecánicos de Aztlán.

De acuerdo con la convocatoria de la FILIJ 42, el FCE tiene contemplado realizarla del 8 al 18 de noviembre de 2024, en la zona conocida como La Milla del Bosque de Chapultepec. “El Fondo de Cultura, desde mi punto de vista, tiene otra vocación diferente que encargarse de la política pública del libro de México, por más que sea una editorial importante, estatal, pero eso debería, desde mi punto de vista, ser de la Secretaría de Cultura”, dijo Setzer.

ELEMENTOS

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ