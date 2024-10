Itziar Ituño entra a la comedia

En México, la actriz Itziar Ituño cobró fama por interpretar a la inspectora ‘Raquel Murillo’ en la serie española “La casa de papel”, personaje que disfrutó durante las cinco temporadas, pero está lista para entrar a la comedia con "Detective Touré", y mostrar sus habilidades en el género.

“Me encanta este personaje porque no me suelen tocar papeles con materia cómica, casi siempre me ofrecen a mujeres un poco más serias, potentes que tiran para adelante, que tienen garra, pero papeles así cómicos como ‘Txaro’, no, y ha sido un disfrute total. Es otro tipo de trabajo, empiezas desde la primera lectura a ver quién es quién, pero después con el atuendo, los tacones y el bolso, la pinta cambia y te permite moverte más”, detalló.

Este nuevo proyecto fue presentado en la segunda edición del South International Series Festival, en Cádiz, España, y narra la historia de “Touré”, al que interpreta Malcolm Treviño-Sitté, un migrante africano que llega al país vasco en busca de una mejor condición de vida, sin embargo, se enfrenta al racismo, la discriminación y la falta de empleo. No obstante, a través de sus “poderes de vidente” llama la atención de “Txaro”, quien trata de atrapar a su marido con su amante. Así le ofrece al protagonista que se convierte en detective, pero lo que empieza como un caso tranquilo, termina desenmascarando un problema más profundo.

Durante la presentación de la serie en el South, se hizo hincapié en que era la primera vez que un actor con raíces africanas tenía un estelar en la pantalla chica española, lo cual para Itziar es impotente porque en pleno siglo XXI esto debe cambiar.

“Esto quiere decir que hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente, porque no solamente hay aquí actores que llegan de África, también hay de Latinoamérica y así somos ahora, cultural y socialmente diversos, y eso tiene que estar reflejado en las pantallas con toda naturalidad que todavía no hay, entonces tenemos una labor por hacer y bueno con ‘Detective Touré’ conseguimos cercanos a esa realidad y me encanta”, explicó.

PIENSA EN MÉXICO

Tras su éxito en “La casa de papel”, Ituño está encantada con todas las muestra de amor que ha recibido de México, ya que los fans le piden que visite el país, y ella estaría encantada, está abierta a cualquier oferta: “Tengo muchas ganas de ir, porque además sé que la industria cinematográfica y televisiva es súper potente y estoy esperando si cae algo, me iría sin pensarlo”.

Es consciente que para cruzar fronteras es necesario contar con más coproducciones, sin embargo, lamentó que compartiendo el idioma castellano, aún existan personas que pongan barreras por la sonoridad.

“El futuro está en las coproducciones, pero hay mucha gente que todavía tiene problemas con la sonoridad del castellano y los distintos acentos, eso es una tontería porque es lo que nos enriquece, hay que aprovecharlo, reunirnos todos y hacer historias grandes”, finalizó.

DATOS

En la nueva serie se habla de los videntes, un tipo de energía a la que no está cerrada.

Esta producción está basada en el libro del mismo nombre, el cual tiene 11 tomos.

Ituño se enamoró tanto del proyecto que espera se haga una segunda temporada.

Le gustaría presentarla en México, para que sus fans conozcan más de su trabajo.

NÚMEROS

6 episodios tiene esta entrega.

44 proyectos audiovisuales ha hecho Itziar.

Por Patricia Villanueva

EEZ