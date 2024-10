Emilia Perez, una historia sin barreras

Con presencia de la actriz Adriana Paz la primera mujer mexicana en ganar un premio en Cannes, Karla Sofía Gascón y la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Daniela Michel, se presentó la película Emilia Perez de la que la directora del encuentro comentó “desde el momento en que la vi en la pantalla, no dude en que sería la película inaugural”.

Por su parte, Karla Gascón aseguró que es “un trabajo en donde el idioma no era barrera para el desarrollo de la historia y cuando él director desarrolló la trama tampoco dudó que México era el lugar perfecto para filmarla”.

Audiard (París, 1952), junto con Gascón y Paz, presentó la cinta, que se estrenará en las salas mexicanas en enero próximo. El cineasta además recibió el galardón a la Excelencia Artística por parte del encuentro fílmico.

"Por una trayectoria en donde habitan gángsters mesiánicos y amantes desesperados; por sus imágenes de una París de la que nadie es dueño y en la que el destino impone su gobierno; por mirar a los llamados ‘otros’ con entendimiento y pasión humanista”, fue lo que comentó Alejandro Ramírez, sobre el creador.

El director francés dijo al recibir el reconocimiento, “agradezco al equipo de este maravilloso festival y a la distribuidora de la película, que ha hecho un gran trabajo. Vine por primera vez a México hace mucho tiempo; era un país diferente en esa época y yo también. Me impresionó la vitalidad y el poder dramático e hice la promesa de regresar un día. ¿Cómo iba a imaginarme en esa época que sería para recibir un premio tan bello; cómo iba a imaginar que sería para presentar una película en español, un idioma que no hablo? Que viva el cine, que viva México”.

Sobre su decisión de hacer Emilia Pérez en español, Jacques Audiard, dijo: “Yo no hablo español, pero me parece una lengua de poetas y muy musical. A mi me gusta el ritmo”.

Créditos: (Especial)

En su intervención la actriz española Karla Sofía Gascón mencionó: “Volver a México me parece algo maravilloso, ver su sol, la hospitalidad y recibimiento de la gente. Vengo con una ilusión tremenda de hablar español porque ni siquiera en el festival de San Sebastián lo pude hacer”.

Y siguió, “quiero dar las gracias a Francia porque, deberíamos aprender de ellos, ya que han sido capaces de tomar una película situada en México, hablada en español para representar a su país en los premios internacionales”.

Gascón agregó: “Si hay algo de lo que tenía miedo era del recibimiento del público aquí en México. Y como es una cinta maravillosa y hermosa, con tanto amor para este país, ojalá sientan lo mismo que yo sentí la primera vez que la vi, que me hizo llorar. Espero que la tomen como un regalo para México y el reto más fuerte de hacerla fue conseguir un acento mexicano”.

Asimismo, la actriz Adriana Paz, quien ganó como Mejor Actriz en Cannes, confesó que el mayor reto de participar en esta cinta fue “la parte de cantar. Me gusta y lo he hecho, he tomado clases, pero no me considero una cantante. Eso me puso nerviosa y me inquietó un poco, pero al final, cantar, resultó un regalo para mi”.

DATOS

El festival se llevará a cabo del viernes 18 de octubre al 27 de octubre en Morelia, capital de Michoacán.

En la sección en competencia participaron 52 cortometrajes.

La cinta es en español y el 90% fue rodada en Francia y el resto en México.

Por Azul Olvera

