La versatilidad de Angie Taddei la llevó de los escenarios a las carreteras de México, a gran velocidad, como conductora de la Carrera Panamericana, para hacer efectiva la letra de aquel clásico del pop: Autos, moda y rock and roll.

Por cuarto año consecutivo, la voz de la integrante de JNS sonó junto a los motores en ocho estados del país, donde se completaron las etapas de la competencia, acercando a los aficionados con la parte más técnica de los automóviles.

“Le damos el lado de aficionado, no de experto porque si no se vuelve muy pretencioso. A veces todo es muy formal y también se vale reírse un poquito y chacotear con los pilotos, hacerlo un poquito más relajado. Ha sido todo un viaje”, contó a El Heraldo de México.

Entre el olor a gasolina, celebró su incursión en eventos de automovilismo: “Hay que seguir creciendo, de todos lados puedes absorber, aprender y seguir enriqueciéndose. Me divierte mucho hacer cosas diferentes y, cuando me gusta algo, me clavo y estudio”.

Créditos: (Especial)

Junto a Sergio O'Farrill, su pareja e integrante de Kabah, participó en el evento mientras viajó por el país conociendo más de su cultura, aprendió de los valores de los pilotos, y atestiguó el poder femenino en esta disciplina de riesgo.

“Me fascina ver el crecimiento de las mujeres dentro de un deporte que hasta hace muy poco era sólo masculino. Es un placer ver que estamos en crecimiento, y cómo los hombres nos han abierto las puertas”, compartió.

La conductora mantiene una larga lista de planes, con los deseos de volver a la pantalla chica, e innovar en la música.

“Trabajamos duro con JNS. Es difícil hacer música nueva a mis, lo digo abiertamente, 43 años. El entretenimiento está tan globalizado que se complica, pero vamos sin miedo y apostamos a nosotras mismas. Gracias a la gente que sigue pidiéndonos, y seguimos como si tuviéramos 15 años”, aceleró.

Angie Taddei condujo, entre motores, con pericia y micrófono en mano, en nuevos caminos por donde la llevan sus pasiones: “Lo importante es hacerlo de corazón y compartirlo”, remató.

Créditos: (Especial)

Números y bullets

2021 fue su primera participación en la Carrera Panamericana.

6to título de Ricardo Cordero en Panamericana, piloto al que apoyó Taddei.

9 de noviembre, JNS se presenta en La Maraka (CDMX).

10 años de reencuentro con JNS cumple en 2025.

2 libros tiene en coautoría, sobre moda y sexualidad.

Taddei condujo reality shows de moda en 2017.

Se confesó fan de los autos Porsche.

Si antes te hubiera conocido, de Karol G, la canción que disfruta en carretera.

Perseverancia, resiliencia y valentía, valores que ha destaca de los pilotos.

No descartó explorar nuevos ritmos, como el reggaeton, con JNS.

Frase

“Quiero hacer más conducción de TV, hasta que tenga 80 años voy a seguir haciendo”, dijo.

Por Francisco Domínguez

