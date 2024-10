Eugenio Derbez: “Nos hace falta reír”

Para Eugenio Derbez la comedia es la mejor medicina, por eso usó este género para regresar a la dirección en “Y llegaron de noche”, una serie que además de dejar un buen sabor de boca a los televidentes, les contará un hecho histórico y verídico que enaltece a la cultura latina.

“Es una comedia elegante y sutil, estamos contando una historia real en donde el condimento son los personajes… Y creo que nos hace mucha falta reír, porque estamos en una época donde todos son noticias malas, de repente ver una serie de calidad, que además es familiar, es increíble, la puedes ver y dormir tranquilo con una sonrisa en la boca, no te quedas pensando en el asesinato de un señor”, contó.

“Y llegaron de noche” es una comedia de época situada en 1930, cuenta la travesía que vivieron los actores latinos para filmar la película de “Drácula” en español, con la mitad de presupuesto y tiempo que la versión americana, y que pese a todo, fue mejor recibida por la crítica, de ahí que algunos actores, incluyendo a Derbez, piensen que esto fue el motivo por el que las copias de las cintas desaparecieron.

Las dos versiones se filmaron durante la transición del cine mudo al sonoro, ya que al no existir el doblaje ni los subtítulos, las películas no podían ser vendidas en todo el mundo. La historia real fue protagonizada por el actor español Carlos Villarías (Derbez) y la mexicana Lupita Tovar, a quien interpreta Yare Santana, quien considera que rescatar la historia es de suma importancia para la cultura latina.

“Cuando me presentaron el guion me encantó, y empezamos a investigar muchísimo y estaba sorprendida, no podía imaginar que no se hablara de esto, porque la llegada del cine sonoro afectó mucho a la comunidad latina”, contó. En ese sentido, señaló que algo similar vivió ella cuando llegó a México, ya que por su acento cubano no tenía muchas oportunidades.

Eugenio Derbez señaló que esta serie también muestra la entrega de la comunidad latina en Estados Unidos, desde aquellos años: “Siempre he dicho que los latinos en EU siempre tienen una actitud positiva, aunque estén mal pagados, mal comidos o mal dormidos. Siempre le echamos ganas, y es el caso de lo que vemos en esta serie, porque a pesar de tener las peores circunstancias, lograron hacer una mejor película, así pasa en la vida real. Trabajamos demás porque sabemos lo que implica”.

Derbez dirigió el primer capítulo y el último, además es el showrunner, lo que le permitió plasmar la serie, tal como la tenía en la cabeza, incluso siente que es mejor director que actor y aunque fue meticuloso con cada detalle, está orgulloso del resultado y considera que el elenco también.

Santana elogió el trabajo de Eugenio como director y le agradeció que escuchara la voz de los actores. A este comentario se sumó Manuel “Flaco” Ibáñez Martínez, quien también participa en la serie de Vix+.

“Eugenio ha combinado la dirección y la actuación, pero más que nada es actor, entonces nos entiende mucho y es muy amoroso. Es una persona que está abierta, no es de los directores que sólo da órdenes, sí cuando él estaba seguro de que era lo mejor para la escena, lo decía, pero te daba la oportunidad de hablar”, contó.

DATOS

La serie ya está disponible en la plataforma de VIX+.

También participan Diana Bovio, Sofía Niño de Rivera, AJ Vaage y Daniel Sosa.

Para Bovio es fantástico tener un personaje tan pícaro como el de “Carmen Guerrero”.

Derbez aseguró que no se identifica en nada con el ego de Villarías.

NÚMEROS

7 episodios son de la serie.

1931 se estrenó Drácula.

