Playoffs: invitados de lujo

La inesperada derrota de los Jaguars de Jacksonville generó un efecto dominó, en la NFL, donde los Steelers y los Bills consiguieron un lugar en la postemporada.

Los de Pittsburgh completaron una clasificación milagrosa, y se hicieron con uno de los 14 lugares en los playoffs 2023-2024.

Asimismo, con seis títulos, son los máximos ganadores en la ronda eliminatoria, por delante de 49ers de San Francisco y Cowboys de Dallas (cinco).

De los 14 conjuntos clasificados a la etapa final, 10 han conquistado por lo menos una vez el trofeo Vince Lombardi, nueve de ellos en más de una oportunidad.

Los Eagles sólo poseen un campeonato, mientras que cuatro franquicias nunca lo han ganado: Texans, Browns, Lions y Bills.

De igual manera, los 10 ya ganadores suman 32 títulos, en 57 ediciones del Super Bowl.

En tanto, los Ravens (AFC) y los 49ers (NFC) aseguraron descanso, tras ser los primeros sembrados, en sus conferencias.

En la Conferencia Nacional, en la ronda de comodines, los Cowboys se enfrentan con los Packers, que capturaron el último wildcard disponible, y eliminaron a Seattle.

Por su parte, el receptor de los Rams, Puka Nacua, logró la marca de novatos en recepciones y yardas recibidas. El WR sumó un pase de TD para 19 yardas en el primer cuarto para igualar a Bill Groman, con mil 473 yardas, desde 1960.

Luego rompió el récord con una recepción para siete yardas en el tercer cuarto. Adicionalmente, logró otra de seis yardas, la número 105, una más que la de Jaylen Waddle, con Miami (2021).

Este resultado provocó que la franquicia de Los Ángeles se mida a los Lions, del QB Jared Goff, (ex jugador de los Rams), en un duelo que va a tener su morbo.Los Bills vencieron a los Dolphins, en un duelo directo por el Este (AFC). Como segundos sembrados, reciben a los Steelers. En tanto, Miami visita a los Chiefs, vigentes campeones, y los Browns vs.Texans. Finalmente, los Eagles vs. Bucs se juega en Monday Night.

Phily en broncas

J. Hurts (QB, Eagles) lesionado (dedo medio derecho).



Y A. J. Brown (WR) se lastimó la rodilla derecha.

Ronda de comodines

Sab. 13/ 15:30 hrs.

Browns vs. Texans

Sab. 13/ 19:00 hrs.

Dolphins vs. Chiefs



Dom. 14/ 12:00 hrs.

Steelers vs. Bills



Dom. 14/ 15:30 hrs.

Packers vs. Cowboys



Dom. 14/ 19:00 hrs.

Rams vs. Lions



Lun. 15/ 19:00 hrs.

Eagles vs. Bucs