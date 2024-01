Martha Ávila: "Ya no es cuestión de votos ratificación de Godoy sino de legalidad"

La ratificación de Ernestina Godoy por un periodo de cuatro años más al frente de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) no es un asunto de tener los votos seguros o no, sino de dar legalidad y culminar con este proceso, afirmó la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila.

En conferencia de prensa, acompañada por el coordinadora de la Asociación Izquierda Liberal, Jorge Gaviño y la morenista, Guadalupe Chávez, la representante de Iztapalapa dijo que es necesario darle cumplimiento a la solicitud de Godoy Ramos, quién el 29 de diciembre pasado, solicitó que a la brevedad el órgano legislativo concluya su proceso de ratificación.

Por ello, de nueva cuenta pidió a los legisladores -aunque de manera particular a la oposición- que “reflexionen su voto” para que antepongan el interés de la ciudadanía por encima de lo personal.

"Es evidente que no les preocupa la responsabilidad que tienen con la ciudadanía"

“Entonces nosotros en este proceso que estamos llevando pues hemos hecho un llamado a todos los diputados y diputadas de las otras fracciones parlamentarias a que valoren, a que reflexionen su voto y antepongan los intereses de alguna posición política o de alguna consigna que haya hacia la fiscal, para que en esta ciudad allá continuidad en este modelo de procuración de justicia que ha implementado”, resaltó.

Lamenta nula asistencia de la oposición

Asimismo, lamentó que ningún representante del PAN, PRI y PRD se haya conectado a la reunión de la Junta de Coordinación Política donde se aprobó un acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente la aprobación de un periodo extraordinario el próximo lunes 8 de enero.

“Es evidente que no les preocupa la responsabilidad que tienen con la ciudadanía, así como sus intenciones para dinamitar el proceso”, señaló.

Pide que se convoque a periodo sesión presencial

Exhortó a la presidenta de la Mesa Directiva y panista, Gabriela Salido a continuar conduciéndose de manera institucional, para que de esa forma convoque a sesión presencial de la Comisión Permanente el viernes 5 de enero.

“Hoy la oposición está descalificando, se sometió a ese proceso la fiscal, y pues nosotros tenemos que dar cumplimiento. Desde nuestro punto de vista no hay ningún argumento o elemento para que la oposición esté descalificando el trabajo que ha llevado a cabo la fiscalía, entonces pues a eso vamos a esa ratificación, además porque es un derecho de la fiscal, no podemos estar deteniendo si tenemos o no los votos”, concluyó.

Finalmente, fuentes allegadas a Morena y a la Fiscalía General de Justicia de la capital comentaron que de no aprobarse el periodo extraordinario antes del 9 de enero, día en que concluye el periodo de Godoy Ramos, esta última analiza ampararse ante la inactividad laboral del Congreso capitalino.

