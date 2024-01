AMLO reconoce a las tiendas con la canasta básica más barata

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes a las tiendas de autoservicio por mantener la “canasta básica a precios accesibles” para la población, por debajo de mil 39 pesos al que se comprometieron con el gobierno federal; el primer lugar en precios bajos se lo ganó Chedraui al dar en promedio el paquete de alimentos y artículos básicos en 805 pesos con 7 centavos.

"Nos ha permitido (el acuerdo) tener un mayor control en la inflación, y eso ayuda mucho”, dijo en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

López Obrador resaltó que el acuerdo con tiendas para mantener precios bajos de productos básicos y también en el caso de gasolinerías abona a los esfuerzos del gobierno federal en materia de empleo y salario de los trabajadores.

Y es que aseguró que en su sexenio se logrado que México se convierta en “uno de los países del mundo con menos desempleo”.

“Tenemos, como no ha había sucedido en décadas tasas de desempleo muy bajas. En diciembre el desempleo fue de 2.6 y el más bajo desde que se tiene registros, eso es muy importante, pero además de que hay trabajo, hay empleo, han aumentado, como no sucedía en décadas, los salarios, tanto el salario mínimo como los salarios generales”, dijo.

Sin embargo, reconoció que sino controlan la inflación no sirve de mucho aumentar el empleo y el salario, pues la carestía en básicos afecta mucho a todos, sobre todo a los más pobres.

“Se mantiene una canasta básica a precios accesibles que permita a la gente con menos ingresos tener los alimentos básicos. Y es importante recordar que el acuerdo es una canasta básica de 24 productos en mil 39 pesos, y ya están compitiendo y creo que andaos como en 800, y eso es muy bueno, un poco más de 800”, dijo.

Exponen precios de tiendas y combustibles

Agradecemos a Chedraui, a Walmart, a Soriana y al ANTAD, a la organización de todas las tiendas de autoservicio. Y lo mismo en el caso de los combustibles, de las gasolinas y el diesel.

A la mañanera se invitó a empresarios del sector de combustibles y también a Arturo Eduardo Vasconcelos y de Pablo, director general adjunto de Chedraui, a quien el titular de Profeco, David Aguilar Romero, y el presidente López Obrador le dieron el reconocimiento para Chedraui como la tienda que “Tiene la canasta básica Profeco más barata”.

“Le agradecemos esfuerzo que junto con los miembros de Antad como también con grupo Walmart lo han hecho, con una canasta en promedio 805 pesos con 7 centavos. Bienvenido y muchas gracias”, dijo Aguilar Romero.

También se reconoció como “Aliado del consumidor” a dueños de franquicias de combustibles, como a la gasolinera de Bistoil, en la avenida Plutarco Elías Calles 607 en Guadalajara, Jalisco, que en los últimos meses dio en promedio la gasolina magna en 20.75 pesos por litro.

Otra condecorada fue la sucursal de la franquicia Total, en la Calle 18 de Mayo, en San Luis Potosí, por dar la gasolina Premium en 22 pesos con 71 centavos en promedio.

La tercera galardonada fue la franquicia Pemex en el Boulevard Belisario Domínguez, en Tuxtla, Gutiérrez, que ofreció el litro de diésel en 23.54 centavos.

Tramo 5 del Tren Maya se inaugura el 29 de febrero

Será el próximo 29 de febrero del presente año cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugure el tramo cinco del proyecto Tren Maya, el cual va de Cancún a Playa del Carmen, anunció Óscar David Lozano Águila, director general de Tren Maya.

“Estamos ya prácticamente concluyendo para la inauguración del tramo Cancún Playa del Carmen el 29 de febrero que es un tramo de doble vía, poquito más de 50 kilómetros. Partiremos en salidas de 9:00, 12:00 y 15:00 horas de Cancún Aeropuerto a Puerto Morelos y Playa del Carmen y a la inversa”, explicó el comandante.

Frente al presidente López Obrador, indicó que al principio partirán con tres rutas, sin embargo, esto dependerá de cómo se vaya comportando la demanda, pero resaltó que tienen la posibilidad de ir incrementando la frecuencia y el número de salidas en este tramo.

En cuanto a los tramos que ya se encuentran en operación, el director general del proyecto dijo que a la fecha se han transportado a 37 mil 601 pasajeros, “esto quiere decir que hemos hecho en estos 41 días de operación 239 viajes y la ocupación promedio que es un dato importante, llega muy cercana al 72 por ciento de cada uno de los trenes. Hemos transportado por género 20 mil 371 mujeres y 17 mil 230 hombres adultos”, sostuvo.

Lozano Aguilar señaló que las rutas con mayor demanda son de Mérida Tella a Cancún Aeropuerto, de Campeche a Mérida Tella de Cancún Aeropuerto a Mérida Tella, aunado a ello, reconoció que todas las estaciones tienen demanda, pero las mencionadas anteriormente, tienen más ventas de boletos.

Apuntó que al momento se tienen dos trenes más en pruebas para que se incorporen al servicio que ya está en operación y estos se incorporarán en los primeros días del mes de febrero.

Respecto a la venta de boletos, dijo que se han vendido los boletos sobre todo en taquilla, pero reconoció que esto cambiará con la operación del sitio web del sistema, “se han expendido tickets para 6 mil 261 pasajeros especiales, 14 mil 429 locales, 15 mil 705 nacionales y apenas mil 206 internacionales”, explicó.

AMLO rechaza que violencia acapare México

México “es un país pacífico donde hay empleo, hay bienestar”, afirmó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar que la nación esté sumergida en la violencia y que sea necesario un cambio de la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” del gobierno federal.

“Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses, pero si se continúa (el próximo gobierno) con la misma política de atender a los jóvenes, que no se atendía con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos se va a resolver (el problema de la violencia)”, dijo en Palacio Nacional.

La postura del mandatario federal se dio al ser cuestionado en la mañanera por el periodista de la cadena estadounidense Univisión, Jorge Ramos, quien le dijo que en ocho meses, cuando concluya su sexenio, “dejará un país sumido a la violencia” con más de 166 mil homicidios actualmente se registran, más que sus antecesores Peña Nieto (124 mil 478) y Felipe Calderón (121 mil 683).

López Obrador respondió que tiene “otros datos” y la cifra de muertos “depende como veas las cosas”, pues destacó que en diciembre del 2018 recibió el país con un pico histórico de homicidios, y que a lo largo de su gobierno han bajado 20 por ciento la cifra.

"No es para nosotros motivo de revisión, cambio de la estrategia porque nosotros sostenemos, somos diferentes, sostenemos que la paz es fruto de la justicia y la mayoría de los mexicanos piensan que la violencia se puede resolver como el uso de la fuerza”, dijo.

También rechazó que en el país la violencia en México sea general porque, dijo, está muy focalizada en estados como Guanajuato. De igual forma, negó que esta nación sea uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo por los 43 muertos en este sexenio que registra la organización Artículo 19.

“No, no, nos llevaría tiempo, yo te diría que es más peligroso Estados Unidos”, dijo el mandatario.

“Cómo no, cómo no… no, no, no, en general estamos hablando. Te estoy diciendo lo que nos duele. Tú sabes que nosotros cooperamos para que no se introduzcan precursores químicos, y lo hacemos por cuestiones humanitarias porque esa sí es una tragedia, nosotros, esto si continuamos con la misma política lo vamos a resolver. Ahora sí que me canso ganso.

“Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses, pero si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes, que no se atendía con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos se va a resolver. Me preocupa lo de Estados Unidos porque eso tiene que ver con una descomposición cultural que no se tiene en México”, dijo.

