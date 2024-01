José de Jesús “El Camarón” Rodríguez se mantiene como líder en torneo internacional en El Salvador Open Championship

Por segundo día consecutivo, el golfista mexicano José de Jesús “El Camarón” Rodríguez se mantuvo al frente de El Salvador Open Championship, torneo de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) que concluye este domingo, en El Encanto Country Club.

“El Camarón” busca su décima victoria

Con ráfagas de viento de hasta 25 kilómetros por hora y con una temperatura de 31 grados cent??grados, José de Jesús Rodríguez firmó una segunda tarjeta de 70 para un total de 133, 11 bajo par, actuación que lo situó como líder general de la competencia que reparte una bolsa de un millón 800 mil pesos y que forma parte del Official World Golf Ranking (OGWR).

“Fue un día complicado por las condiciones del viento, sin embargo, me mantuve firme a mi estrategia y por fortuna me salieron muy bien las cosas. Falta una ronda y aún no hay nada para nadie. El Encanto Country Club es un gran desafío por lo habrá que ser paciente e ir golpe por golpe”, dijo José de Jesús “Camarón” Rodríguez, quien este domingo buscará su décima victoria en la GGPM lo que lo ratificaría como el máximo ganador.

“La verdad es que le vengo pegando muy bien a la bola, y sobre todo, vengo motivado ya que me acaban de entregar la visa para poder ir a jugar a los Estados Unidos, no hay mejor forma de empezar el año que con esa noticia”, agregó Rodríguez ex integrante del PGA Tour.

Foto: Cortesía

En la segunda posición con score de 138 golpes, seis bajo par, se ubicaron el estadounidense Notah Begay III, el argentino Mateo Fernández y el mexicano Jorge Villar.

“Fue una ronda complicada por el viento que sopló muy fuerte, es complicado iniciar tu recorrido así, sobre todo en un campo tan retador como lo es este, en realidad estuvo bien y pude subir posiciones en el tablero”, dijo el estadounidense Notah Begay III, cuatro veces campeón del PGA Tour.

Foto: Cortesía

Será del 28 de febrero al 2 de marzo que se realice la séptima etapa de la temporada 2023-24 de la GGPM (VI Copa Prissa) que tendrá como escenario el Club Campestre de Puebla, lugar donde el año pasado se consagró como campeón el integrante del LIV

Golf, el tapatío Carlos Ortiz.

DRV