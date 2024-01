Avistan pelícanos blancos americanos en Parque Ecológico Xochimilco en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX destacó la rehabilitación socioambiental realizada desde 2019 por la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (diciembre del 2018 a junio del 2023), en el Parque Ecológico de Xochimilco (PEX), y que contempló el rescate de los cuerpos de agua, ha permitido la llegada cada vez más visible de aves migratorias como el pelícano blanco americano.

Angélica Antonio Trinidad, responsable operativa del Parque Ecológico de Xochimilco, señaló que luego de los trabajos de mejora y conservación en humedales y lagos en esta parte del Área Natural Protegida (ANP) Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, han llegado más pelícanos blancos provenientes de Estados Unidos y Canadá, que encuentran refugio en esta zona y otros sitios de la Ciudad de México, como el Bosque de San Juan de Aragón.

“Ver llegar estas aves maravillosas desde las seis o siete de la mañana es grandioso, es vistosa su llegada por el tamaño de las especies, es espectacular porque arriban parvadas numerosas ya que aquí encuentran alimento y refugio en este espacio de gran importancia ambiental y cultural para la Ciudad de México”, comentó.

Avistamiento de pelicanos blancos americanos en la capital. Foto: Sedema CDMX.

Rehabilitación de cuerpos de agua

Dentro de la política ambiental planteada por Claudia Sheinbaum (precandidata única de Morena a la presidencia de México) en la CDMX también se encontraba la recuperación de cuerpos de agua. En ese sentido, Angélica Antonio, indicó que a partir de 2020, se empezó a observar la llegada de pelícanos, así como el de otras especies migratorias como el charrán de Fóster, martín pescador norteño, garza gris, pato tepalcate, águila pescadora, el zambullidor pico grueso o la cerceta canela.

La responsable operativa del parque invitó a la ciudadanía a disfrutar del parque, sus paisajes naturales y sobre todo aprendan sobre la importancia de conservar a todas las especies que habitan en la ciudad. Además, mandó un mensaje para todos los interesados en asistir al parque.

La Sedema destaca recuperación de cuerpos de agua. Foto: Sedema.

“Una de nuestras principales recomendaciones cuando se acude a ver a las aves migratorias y residentes es no darles de comer, muchas veces están cerca de la orilla del lago, por lo que se les pide a las personas respetarlas y no molestarlas, y mucho menos arrojar piedras al lago, es importante que sepan que se pueden observar, pero a cierta distancia para no perturbarlas”, expresó.

El Parque Ecológico de Xochimilco fue recuperado durante la administración de Claudia Sheinbaum y es parte del Área Natural Protegida (ANP) Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, la cual destacada por sus humedales y su avifauna, con especies propias de los ecosistemas acuáticos.