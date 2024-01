Lía Limón rescata espacios para adultos mayores en Álvaro Obregón, ya se atiende a más de 4 mil 500 personas

Cuidar de las y los adultos mayores siempre será una prioridad para el gobierno que encabezo, afirmó la alcaldesa Lía Limón al entregar remodelada la Casa del Adulto Mayor “Francisco Villa”.

“Ustedes han dedicado sus vidas al cuidado de hijos y nietos y ahora nos toca a nosotros. Por ello, trabajamos para que tengan una buena atención y cuenten con espacios dignos y seguros para su convivencia”, apuntó.

¿Qué actividades se pueden hacer en las Casas de Adultos Mayores de Álvaro Obregón?

Lía Limón resaltó que durante su administración se reabrieron las 9 Casas de Adultos Mayores con las que cuenta la alcaldía y a las que, actualmente, asisten 4 mil 500 personas al mes.

En estos lugares se realizan actividades físicas y recreativas; clases de baile; acciones de salud preventiva; además de pláticas, cursos y talleres.

Agregó: “como he dicho en muchas ocasiones: los espacios públicos no tienen por qué ser chafas ni estar descuidados. Al contrario, en este gobierno queremos que sean espacios de calidad a donde asistan porque los disfrutan y porque en ellos encuentran actividades que mejoran su calidad de vida, no porque no tengan otra opción”.

Se cuentan con espacios comunitarios seguros y de calidad

También se creó el programa de “Colaboradores en Búsqueda del Desarrollo Integral”, con el que gente capacitada realiza los talleres, cursos y actividades que todas y todos los adultos mayores disfrutan.

Finalmente, la alcaldesa puntualizó: “nosotros, como aliados de los adultos mayores, continuaremos trabajando 24/7 para que, en Álvaro Obregón, contemos con espacios comunitarios seguros y de calidad”.

