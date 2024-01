Migrantes que llegaron a San Pedro Tapanatepec piden ayuda al gobierno para poder transitar en México

La caravana de migrantes que llegó a San Pedro Tapanatepec, el pasado martes 9 de enero, permanecerá en Oaxaca, según la información que dieron a conocer los extranjeros a través de una conferencia de prensa, desde la carpa donde pasaron la noche.

Reunidos con los diversos medios de información, los migrantes hicieron la petición al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para que les otorgue los permisos para tener la posibilidad de transitar libremente en el territorio mexicano.

Representante de los migrantes pide poder seguir su ruta Foto: José Luis López

Piden que los deje transitar por el país

“Nuestra petición para el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, le pedimos por favor que nos deje transitar, que se le ablande el corazón de ver tantas madres con hijos, los niños están en llagados con calentura, por favor, le pedimos de corazón que nos ayude a transitar”, dijo una de las migrantes durante la conferencia de prensa.

Indicó que durante el trayecto de más de 300 kilómetros que han avanzado, han aguantado calor, frio, sed, hambre y la inseguridad en todo el trayecto donde han cruzado caminando.

“Ya no queremos caminar, no somos delincuentes, somos humanos, por eso le pedimos que nos ayude, y no nos vamos a mover de este lugar, estaremos esperando la respuesta”, señaló.

La caravana arribó con más de mil personas, y de inmediato fueron recibidos por el alcalde quien les ofreció agua, alimentos y atención médica, en una carpa colocada sobre un terreno que destinó la autoridad municipal de San Pedro Tapanatepec.

Esperan permisos para poder transitar Foto: José Luis López

Continúa el apoyo

Ante el anuncio hecho por los migrantes, los integrantes de la Comisión de Migración Municipal, acordaron continuar ofreciendo la ayuda humanitaria, mientras permanezcan estas personas en la comunidad.

Se dio a conocer que en esta caravana participan migrantes procedentes de Honduras, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Guatemala, y otros países que se organizaron para caminar, con la intensión de llegar hasta la frontera norte del país.

DRV