"Saw X, el juego del miedo": la actriz mexicana Renata Vaca se suma a la franquicia

Con siete años como actriz y once proyectos audiovisuales, Renata Vaca debuta en el cine de terror al sumarse a la película “Saw X, el juego del miedo”, donde comparte créditos con Tobin Bell, el villano de la historia “John Kramer /Jigsaw”, de quien tuvo gran aprendizaje sólo de verlo en acción.

“Verlo trabajar fue espectacular y este personaje ha sido icónico en su carrera y en el terror en general, y él es una persona dedicada, que chambea, que le importa su papel, estudia y se prepara. Eso me encantó, lo abrazó y lo quiero replicar tenga la edad que tenga”, afirmó Vaca.

Esta nueva entrega está ubicada entre “Saw I” y “Saw II”, de ahí que regresen algunos personajes, como el de “Amanda”, interpretado por Shawnee Smith. La historia transcurre en la CDMX, luego de que un grupo de médicos engañara a Jig sobre retirarle el tumor, por lo que ahora busca venganza. Vaca da vida a “Gabriela”, quien formó parte del equipo que engañó a Kramer.

“Estoy muy emocionada porque para mí es algo muy importante. Agradezco la oportunidad y aún cuando salió el tráiler no me lo creía, más por ser de terror, pero estoy lista para trabajar en cualquier género, siempre y cuando el proyecto me mueva como éste”, agregó.

Vaca ha hecho comedia y drama, pero el reto del terror es contener la energía de una escena de llanto y miedo, al momento del corte, esperar el tiempo necesario y tener el mismo nivel cuando se retome.

Esta nueva película es dirigida por Kevin Greutert, quien ya estuvo detrás de Saw VI y Saw VII, y para Renata también fue un aprendizaje total estar bajo su dirección, porque además lo describió como un hombre muy tranquilo y amable.

“Varias veces platicamos que luego conoces a comediantes que en la vida real son serios, y algo así pasa con Kevin, es una persona muy linda, es muy amoroso, hablando de cómo te hace sentir como actor y como persona. Es dulce, educado, respetuoso y es muy tímido”, señaló.

REGRESA A LA MÚSICA

Renata también tuvo su paso por la música de manera profesional, al formar parte del grupo V5, ahora Ángel 22, formado por cinco cantantes de distintos países latinos, en el programa The X Factor UK, y aunque fue una etapa feliz en su vida, se dio cuenta que prefería dedicarle más tiempo a la actuación.

Sin embargo, no dejó de componer y antes de que se termine este 2023, espera lanzar un sencillo de su autoría, el género en el que se moverá es el pop alternativo.

Paulette Hernández y Joshua Okamoto también participan en la película.

El regiomontano Octavio Hinojosa completan el elenco de la cinta de terror.

El filme se rodó por Chiconcuac, en el Edomex, y la CDMX.

Greutert ha dirigido tres películas de la franquicia.

29 de septiembre llega a salas.

118 minutos dura la película-

PAL