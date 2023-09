Luis Curiel lucha por la inclusión

En los últimos años cada vez más se habla de inclusión y de mostrar personajes más apegados a la realidad mexicana, pero esto no sólo implica dejar de estereotipar a los antagonistas caracterizados por gente con rasgos indígenas, también se debe dar cabida a todos los tipos de cuerpo y tonos de piel.

Al menos eso piensa el actor Luis Curiel, quien por mucho tiempo vio limitada la gama de personajes a los que podía acceder: “Al inicio de mi carrera me di cuenta que tenía este reto, porque durante años me quedé fuera, ya que no era lo suficientemente mexicano, pero tampoco entraba en la televisión, por no ser tan rubio y alto para parecer extranjero, entonces no me quedó más que apostar a mi trabajo”.

Luis es un joven de piel clara y más bajito a la estatura promedio, pensó que jamás podría tener papeles antagónicos, porque la mayoría de los guiones retrataban al villano como un hombre alto y fuerte, pero tras desarrollar al Cascos en la serie Te quiero y me duele, de HBO MAX, cada vez le han llegado más personajes de este tipo.

El Cascos es un joven que se enfrenta al protagonista de la historia, Juan Gris, interpretado por Roberto Aguilar, quien es más alto que él, por lo que al principio dudó que realmente pudiera ser un rival, pero se dio cuenta de que podía trabajar la psicología del papel y mostrar a un verdadero contrincante.

“Me basé en los referentes que tenía. Yo crecí en un barrio en donde los delincuentes eran rubios y de ojos verdes. Sé que en las escuelas de ricos también hay estudiantes morenos, entonces si vamos a ser inclusivos hay que ser reales y entrarle con todo, pero sobre todo apostarle al talento”, afirmó el joven actor.

PAL