Silvia Eugenia Castillero gana el Premio Jaime Sabines Lapointe

Por su "coherencia y una fluidez excepcionales entre los pasajes en prosa y la versificación que interpelan constantemente al lector y renuevan efectivamente su forma de acercarse al amor", el poemario "Héloïse", (publicado en francés por Éditions du Noroît, y traducido del español por Francois-Michel Durazzo) de Silvia Eugenia Castillero (Ciudad de México, 1963) fue declarado ganador del Premio Jaime Sabines / Gatien Lapointe 2023.

"A este libro le ha ido muy bien, uno escribe los libros y no sabe qué va pasar, cada libro es un reto, una aventura", afirmó la autora durante la presentación de la ganadora, en el Seminario de Cultura Mexicana, institución que otorga el galardón junto con el Festival Internacional de Poesía que se realiza cada año en Québec.

Eloísa, en español, nació cuando Castillero se embarazó después de 16 años de haber procreado a sus gemelos. "Cuando me embaracé me puse a hacer este libro por disciplina, pensé que ya no iba a escribir, me puse a escribirlo durante el embarazo, yo había estado en París y cuando regrese a Guadalajara, tenía mil recuerdos, París fue un parteaguas para mi".

Eloise, la amante de Abelardo en el siglo XII, no salía de la mente de la poeta, quién entonces la tomó como eje de su poemario. "Empecé a organizar mis imágenes y lo que venía al recordar a París era Eloise, esta pareja que tuvo un amor furtivo en el siglo XII".

Castillero fue elegida por un jurado de Quebec, compuesto por poetas y ganadores anteriores de este premio: Louise Dupré, Louis-Philippe Hébert y Stéphane Despatie, ellos estarán también en la entrega del mismo, que consta de 100 mil pesos y será entregado el 29 de septiembre 100 mil pesos.

"Sueños, ritmos, canciones, recuerdos, arrancados del tiempo", dijo el jurado, están presentes en la poesía de la también editora de la revista Lubina. Su poemario, agregó, es "un viaje tanto al interior como al exterior, marcado por el predominio de los sentidos y por una gran sensualidad. La poeta practica una escritura precisa, sobria y justa cuya eficacia de las imágenes nos sorprende y retiene en nuestra lectura".

Entregado un año a un poeta quebecua y otro a un mexicano, el Jaime Sabines / Gatien Lapointe se ha entregado, entre otros, a Jorge Humberto Chavez, Oscar Oliva, Maria Baranda, Anthony Phelps, Jean-Paul Daoust, Coral Bracho, Juan Bañuelos, Elsa Cross, Eduardo Lizalde, Claude Beausoleil y Alí Chumacero.

El premio se entregará en Trois-Rivières (Québec) el 29 de septiembre de 2023.

Silvia Eugenia es también autora de libros de ensayo como Entre dos silencios, la poesía como experiencia.

Actualmente, la poeta edita la revista literaria Luvina de la UdeG.

PAL