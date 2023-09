Combinan drama familiar y deporte

Tras una nominación a los premios Emmy, la serie “Winning Time”, que narra la historia de los Lakers de los años 80 y cómo nació la figura de Magic Johnson, regresa con una segunda entrega que profundiza más en el drama familiar de Jerry Buss, propietario mayoritario del equipo de la NBA, al más puro estilo de “Succession”.

“Se trata de la dinastía de los Lakers. Tienes esta enorme figura de Jerry Buss, que es a la vez bueno y malo, con este enorme ego, con los mismos miembros de la familia, todo el mundo está tratando de llegar a la cima y quién va a tener la atención de papá, y eso es lo que hace emocionante nuestro espectáculo”, aseguró Salli Richardson-Whitfield, quien dirigió tres de los episodios.

La segunda temporada de “Lakers: Tiempo de ganar”, como le pusieron en México, ya está disponible en HBO Max, y aunque gira en torno a este deporte, Richardson aseguró que todo este drama familiar es lo que hace que el espectáculo no sea sólo atractivo para los amantes del baloncesto.

“Más que del basquetbol, la serie trata de las relaciones y la dinámica, lo que está pasando con esas amistades y rivalidades. Y luego, de nuevo, tenemos el drama familiar, por lo que absolutamente no tienes que ser un fanático del baloncesto para disfrutar de este proyecto”, afirmó.

Para Salli, el reto de esta segunda temporada estuvo en profundizar más en la historia, porque la gente ya la conoce, sabe qué pasa, quién gana y quién pierde, pero por eso entran más en los personajes y en la magia de figuras como Larry Bird, pero siendo fieles al narrar los hechos.

La serie fue escrita por Max Borenstein y Jim Hecht, y está basada en el libro “Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s” de Jeff Pearlman, aunque esta segunda temporada hicieron un salto a través de algunas temporadas.

“Queríamos llegar a la parte de los Lakers jugando entre sí, por eso fue un gran rompecabezas para nosotros, ¿cómo lo hacemos para que todo el mundo entienda y siga lo que está pasando?”, detalló.

Apoya al gremio actoral

Debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood, ningún actor sindicalizado puede promocionar los proyectos en los que trabajaron, de ahí que sean los directores y el equipo técnico el que esté dando la cara a los medios, ante esto Richardson-Whitfield señaló que entiende las demandas de los actores.

“Apoyo a los miembros del sindicato y espero que esto se resuelva pronto, porque la gente está sufriendo y necesita volver al trabajo, tantos meses sin ingresos es muy duro para las personas que no ganan mucho dinero”, detalló.

A fondo

La directora espera que esta segunda entrega también logre nominaciones a los Emmy. Este proyecto también narra los excesos que tenían algunos jugadores de la época.

La serie está protagonizada por John C. Reilly, Quincy Isaiah, Adrien Brody y Jason Clarke. También participan Gaby Hoffmann, Jason Segel, Hadley Robinson y Tamera Tomakili.

La serie tiene dos temporadas y siete episodios en la segunda entrega.