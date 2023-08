El estilo de Nayib Bukele atrae a muchos latinoamericanos

Desde Chile hasta México, ciudadanos alarmados por una ola de crímenes violentos claman por sus propios "dictadores geniales" como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, denunció el diario británico The Financial Times.

Al advertir contra el "populismo autoritario", que hoy parece atraer a muchos latinoamericanos, el diario hizo notar que América Latina pasa por una "tercera ola" democrática y que la mayoría de los gobiernos llegaron por elección, aunque de calidades diversas, con Cuba, Venezuela y Nicaragua como excepciones.

The Financial Times basó su editorial en la reciente encuesta de opinión regional Latinobarómetro, y en concreto en que 54 por ciento de los latinoamericanos está de acuerdo con la afirmación "No me importaría que un gobierno no democrático tomara el poder, siempre y cuando resolviera los problemas".

Aseveró que "los populistas autoritarios de hoy pueden ser menos sanguinarios que sus antepasados caudillos, pero es poco probable que resulten más eficaces", lo que hace más urgente que los presidentes democráticos logren el crecimiento económico sostenido, la lucha eficaz contra el crimen y mejores servicios públicos que ansían los latinoamericanos.

De acuerdo con el diario, el autodenominado "dictador más genial del mundo", amante de los bitcoins, encabeza regularmente encuestas de opinión regionales, en gran parte, debido a su percibido éxito en la lucha contra el crimen organizado.

"Los métodos del presidente Bukele son brutalmente simples: reunir a miles de jóvenes sospechosos de ser miembros de pandillas y encarcelarlos indefinidamente, para luego preocuparse por sutilezas como cargos penales o juicios".

El diario advirtió que "el creciente atractivo del autoritarismo" se da mientras las mafias transnacionales de la droga extienden su influencia en muchos de los países tradicionalmente más pacíficos de la región.

Uno de los candidatos a las elecciones presidenciales ecuatorianas del pasado domingo fue asesinado a tiros durante la campaña. Mientras, el candidato anticorrupción victorioso y sorprendente en Guatemala, Bernardo Arévalo, se ha quejado de un complot contra su vida.

PAL