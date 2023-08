Mujeres centennials a la vanguardia en el uso de las TIC

En México la generación centennials de mujeres que van de 12 a 24 años de edad, son las que más utilizan el internet y las tecnologías de la información y comunicación (TIC), siendo quienes están a la vanguardia, logrando con ello, que, de 2019 a la fecha, las féminas mexicanas hayan pasado del 68 por ciento al 78.1 por ciento en el uso de internet, esto es, 10 por ciento en tan sólo cuatro años.

Y aun cuando el avance es enorme, persisten las brechas y desigualdades, entre hombres y mujeres, por grupos de edad si eres joven o tienes 65 años o más, incluso si las personas viven en comunidades urbanas o rurales, por los niveles de ingreso y el acceso que se puede tener tanto a la red de la información como a los dispositivos para ingresar a ella.

Así lo informó, Gabriela Gutiérrez Salas, coordinadora General de Planeación Estratégica del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien explicó en entrevista para El Heraldo de México, con datos de la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) que por esas mujeres centennials que están empujando el cambio, se estima que la brecha entre hombres que usan el internet en un 79.3 por ciento en comparación con el 78.1 por ciento de las mujeres “se vaya acortando”.

De acuerdo a Gutiérrez Salas, maestra en Economía, el reto son las mujeres mayores, grupo que en un 55 por ciento, manifestó que no usa el internet y el teléfono celular “por falta de habilidades”, es decir, “las mujeres de 65 años y más no usan el internet porque no saben cómo usarlo”.

Según Gabriela, otro grupo de mujeres mayores, declara “no le interesa el uso del internet” lo cual -advierte- “es subjetivo, porque podría no interesarles porque no tienen los conocimientos ni habilidades para usarlo”.

Otro grupo que se tiene identificado- reveló- son las mujeres que viven en zonas rurales, pues mientras las que viven en la ciudad utilizan internet y las TIC en un 85 por ciento, las rurales lo usan el 65 por ciento, pero esto también depende del área o región donde se ubique la persona, además del acceso de las nuevas tecnologías en la región e incluso si se tienen los recursos para acceder a ellos.

La diferencia es severa, apunto pues mientras las centennials usan el internet en un 90 por ciento de sus actividades; las mujeres en las zonas rurales, especialmente las mayores, lo usan en un 50 por ciento o menos.

En cuanto a niveles de especialización o talento, según Gabriela, “si hay escasez” la mujer tiene que seguir avanzando porque el 89 por ciento de la población usa el internet para cosas sencillas como comunicarse (94 por ciento), para entretenimiento (más de 90 por ciento) y descargar contenido.

En contraste para actividades más complejas la participación de la mujer va del 9 por ciento al 25 por ciento del total de las usuarias, es decir, decrece su participación en operaciones en la nube, compras, trámites, operaciones bancarias que son difíciles. Un hallazgo, agregó, es que el 85 por ciento de las mujeres se están capacitando también por internet.

Concluyó diciendo que se deben seguir impulsando políticas públicas con perspectiva de género donde las mujeres participen, porque eso quita sesgos, pues cómo se hacen políticas públicas diseñadas por hombres; necesitamos seguir avanzando y lograr que cada día la participación de la mujer esté en todos los ámbitos, que más niñas estudien carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés).

La próxima edición de la ENDUTIH 2024 podría medir el uso y habilidades de Inteligencia Artificial o Internet de las cosas, hoy no lo mide.

Especialización en IA la participación de las mujeres es aún baja en comparación con el avance de los hombres

9% de las usuarias realizan compras por internet

85% de las mujeres se capacitan vía internet

IFT fortalece la participación de las niñas en carreras STEM y da talleres de robótica

IFT también da alfabetización digital a nivel nacional para mujeres de 65 años y más para que aprendan usar el internet

Uso de internet democratiza la información, lo que empodera y potencia el desarrollo de la mujer

1,283 personas servidoras públicas trabajan en el IFT, de ellos, 44% hombres y 56% mujeres

Puestos directivos en el IFT son 266, de ellos, 41% mujeres y 59% son hombres, lo que muestra una evolución positiva.

