Martha Sáenz inaugura la exposición "Sin Límites"

“A mí todos los locos me encantan, al final, todos estamos locos, pero algunos lo aceptamos y lo decimos con orgullo”, dijo la artista plástica originaria de Hermosillo, Sonora, Martha Sáenz, quien recientemente inauguró su exposición surrealista “Sin Límites”, en el Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes (Ceart), en San Luis Potosí.

Durante una charla con El Heraldo de México, la pintora señaló que la artista surrealista inglesa, nacionalizada mexicana, ha sido parte de su inspiración, así como la mexicana Frida Kahlo y los españoles Remedios Varo y Salvador Dalí, cuya casa de Cadaqués pudo visitar y apreciar el caballete y otros utensilios con los que trabajaba el monstruo surrealista de Figueres.

“Me identifico con Leonora, como mujeres que hemos salido de nuestro país para empezar en otros lugares, para ir creando y no hacer lo que el mundo nos dice; no hay que hacer lo que te van diciendo las personas y la familia sino lo que a uno se le pega la gana, haz lo que realmente quieres hacer, sin importar lo que los demás digan”, expuso.

Sobre la exposición “Sin Límites” señaló que se dio porque uno va creando las cosas, primero las vas pensando, sintiendo, y, al final, éste es el resultado.

Añadió que todo comenzó con un periodo de introspección y de aislamiento que vivió en retiros.

“Somos ilimitados; el único límite somos nosotros mismos y lo vamos creando, me di cuenta de que podíamos hacer lo que quisiéramos; al final, el entorno, la educación y todo nos pone límites y nosotros mismos los ponemos”, subrayó.

En el corte de listón estuvieron presentes invitados especiales. Foto: Cortesía

Al pie de su pintura “Sin Límites”, que le da nombre a la muestra, la pintora mexicana explicó que el cuadro fue inspirado en una visita que hizo al jardín escultórico surrealista de Sir Edward James, en el municipio huasteco de Xilitla, en el cual plasmó el laberinto, los ajolotes que hablan del renacer y de reinventarnos, porque es el ser vivo en el mundo que más rápido se regenera, incluido el cerebro.

“Es el tema de ir renovando los pensamientos, desaprender lo que había aprendido de todos los límites y empezar a crear, soñar, ir viviendo todo y un resultado de esto que he estado aprendiendo es estar aquí. Hablo de la coherencia, del sentir con el pensar porque no nada más es repetir, es sentir lo que uno quiere vivir. Ahora, cualquier cosa que me digan no me va a limitar a vivir lo que yo quiero”, estableció.

Martha Sáenz detalló que, aunque le encanta crear obras en pastel, la muestra “Sin Límites” incluye también el spray con pastel y acrílico, y dijo que en la exposición estarán montadas sus primeras esculturas y también arte digital en NFTs, técnica que por primera vez hizo en la pantalla monumental del Nasdaq en Times Square, en Manhattan, Nueva York.

“Todo lo que venga nuevo seguro lo voy a probar y me quedaré con lo que me guste”, apuntó.

Acompañada de tres de sus hijos: Sebastián, Íñigo y Aitana, Sáenz inauguró la exposición que permanecerá en el recinto hasta el 5 de noviembre.

Durante su mensaje inaugural, visiblemente emocionada, la artista resaltó que no hay imposibles más que los que nos ponemos en la cabeza, por lo que exponer su obra en el Museo Leonora Carrington es un sueño cumplido.

En su intervención, el presidente del Consejo Leonora Carrington, Fermín Llamazares Llamazares señaló que en la Biennale di Venezia, gracias a Martha Sáenz, millones de personas de todo el mundo pudieron apreciar una galería en la parte más bella de la ciudad con la imagen y los ojos de Leonora.

“Creo que Martha es el sueño de Leonora Carrington porque sé, me consta, y estoy seguro de que el sueño más grande de Leonora fue un mundo con mujeres para las que no hubiera imposibles”, expresó.

Sáenz adelantó que en octubre próximo estará una semana en San Luis Potosí y dará talleres de pintura a niños y niñas de escuelas públicas y privadas, vocación que aprendió de sus papás desde la infancia pues en vacaciones visitaban casas-hogares y las llevaban a su casa en Hermosillo.

“Siempre he estado trabajando con niñas de la calle, rescatando niñas, ahora quiero enseñarles a los niños no nada más de escasos recursos sino de todas las clases sociales, el poder ilimitado que tenemos”, enfatizó.

Durante la exposición “Sin Límites”, además de la familia de la artista e invitados especiales, estuvieron el director general del Museo Leonora Carrington, Miguel Ángel Romero Miranda; el secretario de Desarrollo Económico del gobierno del Estado, Juan Carlos Valladares Eichelman y Ximena Navarrete, entre otros.