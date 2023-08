Erika Ramírez Soto, rueda contra la adversidad

Erika Ramírez Soto alza los brazos y con alegría muestra que están sucios, en señal de que ha rodado sin ayuda de alguien más, esta acción es nueva en su vida, por su discapacidad y falta de motivación se mantenía inmóvil; desde hace cuatro meses ingresó al equipo de Achilles México y ahora entrena para rodar el próximo Maratón de la capital.

Fue bebé prematura de siete meses, al nacer se estaba asfixiando y tuvieron que intubarla para estabilizarla, los doctores dijeron que lo mejor era desconectarla porque no le daría ninguna satisfacción a sus padres.

“Mi esposo y yo nos aferramos para sacarla adelante, cuando la dieron de alta nos dijeron que nos llevábamos un vegetal, en el DIF me sugirieron que mejor tuviera otro hijo y mi lucha fue siempre estar con Erika, todos se equivocaron”, contó a Mente Mujer la señora Juana Soto, mamá de Erika.

(Créditos: Antonio Nava)

La joven de 30 años de edad tiene parálisis cerebral, su cuerpo reacciona ante emociones fuertes, si ríe o llora estira y endurece sus brazos, una acción normal en personas con esta discapacidad.

“Es un poquito complicado porque a veces las personas no conviven mucho con gente como yo y en el transporte público no entienden que hay lugares para nosotros, quiero hacerles entender que también existimos y que la gente no sea tan cruel con nosotros”, expresó Erika en entrevista.

(Créditos: Antonio Nava)

Hope and Possibility México

Ante la imposibilidad de que algunos atletas con discapacidad puedan correr o rodar durante largas distancias, surgió un proyecto que se implementará con Erika y cuya idea original la propuso Brianda Rascón, abogada de profesión e integrante del equipo Achilles México.

“Creamos el proyecto que se llama Hope and Possibility México (HPM) y esto es derivado de que en Achilles Internacional, cuya sede es en Nueva York, organizan carreras previo al maratón como símbolo de esperanza y posibilidades de que todos puedan correr”, comentó Brianda.

(Créditos: Antonio Nava)

La idea es visibilizar a los atletas con discapacidad, en el proyecto que trazaron para Erika, participarán diez mujeres que durante el Maratón de la Ciudad de México se irán relevando cada cuatro kilómetros.

“Nos acercamos a la doctora Blanca Romero, médica del deporte para que aprobara las posibilidades de que Erika participe, ha revisado su complexión y la estrategia de hidratación que debe recibir, hacen ejercicios para mejorar su movilidad y la doctora también correrá para estar pendiente de Erika”, explicó Brianda.

De abril a la fecha Erika ha participado en distintas carreras que le han servido de entrenamiento, el reto es terminar el recorrido de 42.195 kilómetros en 5 horas y 30 minutos.

“Con este proyecto pretendemos demostrar que es posible que cualquier persona puede lograr su sueño y hacer visible que en nuestro país existen muchas personas con discapacidad y que pueden ser incluidas en el deporte”, agregó Brianda.

El próximo 27 de agosto, fecha en que se corre el maratón, Erika quiere cruzar la meta caminando, con ayuda de su andadera.

“Cuando corro siento el aire fresco, la libertad, me siento emocionada porque voy corriendo. A mis guías les pido que me dejen darle yo solita, no me gusta que me empujen porque a mí me gusta darle a la silla”, finalizó Erika.

(Créditos: Antonio Nava)

“No se dejen vencer, intenten todo porque pueden lograr sus sueños”.

Erika vive en la colonia Apatlaco, Iztapalapa, sus trayectos son complicados por la falta de empatía que tiene la sociedad en el transporte público.

Unos de sus objetivos es encontrar un trabajo, por ahora vende dulces en mercados y tianguis, siempre acompañada de su mamá.

Brianda Rascón ha corrido 12 maratones en México y Estados Unidos, ella acompañará a Erika de principio a fin.

Uno de los objetivos es que las personas con discapacidad que no cuentan con silla adaptada, se den cuenta de que pueden formar parte de Achilles México.

Erika recibe asesoría de nutriólogos, médicos del deporte y fisioterapeutas.

6 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL.

7.7 MILLONES DE MEXICANOS, VIVEN CON DISCAPACIDAD. (INEGI)

770 MIL PERSONAS EN EL PAÍS DIAGNOSTICADAS CON PARÁLISIS CEREBRAL. (INEGI).

