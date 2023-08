Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza, regresa tras unos años de ausencia

Para Martha Lilia Tenorio, profesora-investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios (CELL) de El Colegio de México (Colmex) y jurado del octavo Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza, la importancia del galardón radica principalmente en “colocar a la poesía en la palestra”, alentar la escritura del género y reconocer trabajo de las editoriales.

En entrevista, la también especialista en literatura novohispana explicó que el premio, que fue creado en 2012 por iniciativa de Ramón y Ana María Xirau con el objetivo de apoyar a los poetas jóvenes y su creación, es, sin duda, un acto de "compromiso" con las letras mexicanas.

“Cuando las personas piensan en el premio, de inmediato viene a sus mentes la escritura joven, pero creo que va más allá, considero que es todo lo que conlleva el acto de la poesía, incluso su preservación ante lo inmediato”, contó.

En este sentido, Tenorio reconoció que el interés por la poesía está desapareciendo poco a poco por el consumo "rápido" de los contenidos audiovisuales y por otros géneros literarios con mayor auge.

“Para escribir poesía se necesita tiempo, reflexión y leer una y otra vez en voz alta, un proceso complejo -pero disfrutable- que las nuevas generaciones no están dispuestas a hacer para no perder tiempo, mientras que otros autores temen al género por miedo a no ser publicados”,dijo.

Y explicó "que la literatura se está convirtiendo cada vez más en un acto capitalista que no permite a los escritores vivir de lo que les apasiona, a menos que se trate de algo que pueda vender grandes tirajes”.

Martha Lilia Tenorio también explicó que formar parte del CELL de El Colegio de México y ser parte del jurado de esta octava edición,le permite reflexionar sobre el momento que atraviesa la poesía, “pues como amante de ella la lee, la respira y la vive día con día”.

“La literatura es capaz de llevarnos a diferentes mundos, pero la poesía alimenta el alma y dota de belleza y luz a los grises cotidianos, nos dignifica y nos recuerda que somos seres humanos”, expresó.

La convocatoria permanece abierta hasta el 29 de septiembre, y, por esta ocasión, recibe propuestas de libros que hayan sido publicados en los años 2020, 2021 y 2022.

Durante siete años consecutivos (2013-2019), el premio se ha entregado a autores como Miguel Maldonado, por El libro de los oficios tristes (2016); a Javier Peñalosa, por Los que regresan (2017); a Daniela Camacho, por Experiencia Butoh; y a Adán Brand, por Animalaria, por mencionar algunos.

ELEMENTOS

El octavo Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza dota al ganador con 250 mil pesos, una suma que no se había otorgado.

Otros autores premiados son Paula Abramo, por el libro Fiat Lux (2013); Ricardo Cázares, por Palas (2014); y Armando Salgado, por el libro Cofre de pájaro muerto (2015).

Otros miembros del jurado son los escritores y poetas Adolfo Castañón y Mariana Bernárdez.

La familia Xirau promueve este reconocimiento para honrar la memoria de su hijo, el poeta y escritor Joaquín Xirau Icaza, fallecido en 1976.

150 propuestas de libros se han recibido en las convocatorias anteriores.

7 premios se han entregado.

LSN