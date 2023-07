Pelean por la taquilla, tres filmes que se proyectarán este verano

Ya sin guiños de la pandemia, este 2023 pinta ser un gran año para los blockbuster que llegan este verano en busca de coronarse con el primer lugar de la taquilla. Pero de los siete estrenos más fuertes de julio y agosto, tres son los más esperados por la crítica: “Misión imposible 7”, de Christopher McQuarrie; “Barbie”, de Greta Gerwig; y “Oppenheimer”, de Christopher Nolan.

La primera, llega a cartelera mexicana el próximo 12 de julio, su nombre completo es “Misión Imposible Sentencia Mortal” y es protagonizada por Tom Cruise. El filme tuvo su premiere en Roma hace unas semanas y las primeras reacciones han sido positivas, no sólo por la calidad de producción, también por el trabajo del actor y de Hayley Atwell. Una historia de acción pura, clásica de esta franquicia y que apunta a tener la mejor apertura.

Casi una semana después se estrenan “Oppenheimer” y “Barbie”, dos cintas totalmente diferentes pero que tienen el mismo nivel de convocatoria. El filme de Nolan es más oscuro y está basado en la biografía “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin que relata la vida del físico teórico y creador de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer.

El director ha destacado que los espectadores podrán sentir casi físicamente la detonación nuclear: “Sabíamos que esto tenía que ser sensacional. Ahora podemos hacer cosas con la imagen que antes solo podíamos hacer con el sonido en términos de un impacto de gran tamaño para la audiencia, una sensación casi física de respuesta a la película”.

“Barbie” es más colorida, incluso la producción señaló que para la filmación se acabaron la pintura rosa, pero no por eso es menos profunda. La directora tiene un estilo sencillo y honesto para contar una trama, lo cual ayuda a que ésta trascienda de una manera particular.

Las otras cuatro cintas que se meterán a la lucha por la taquilla son: “Mansión Encantada” (27 de julio), una comedia de terror sobrenatural dirigida por Justin Simien. La primera semana de agosto llega “Meg 2: The Trench” una cinta de ciencia ficción y acción filmada por Ben Wheatley, basada en la novela Meg: la fosa de Steve Alten.

El 18 de agosto llega la cinta de superhéroes “Blue Beetle” de DC Comics, con Ángel Manuel Soto como director y en la que participan los mexicanos Adriana Barraza y Deimán Alcazar.

El verano cierra con el estreno de “Ninja Turtles: Caos Mutante” (25 de agosto), la cual dirigen Jeff Rowe y Kyler Spears.

La cinta de Greta es protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Gosling defendió que a sus 42 años sea el galán de la historia.

El filme de Nolan lo encabeza el actor irlandés Cillian Murphy.

Cruise espera cautivar al público con las escenas de acción que él mismo hizo.

