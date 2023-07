Cuestionario de Proust. Respuestas de Argentina Durán, pianista

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas sobre su personalidad a los 13 años; las contestó con elegante evasión. A los 20 años volvió a responderlas reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.

1. Tu principal virtud: Soy perseverante y trabajadora, no me doy por vencida fácilmente porque soy muy optimista y positiva.

2. Tu principal característica: soy una persona amable y tengo un carácter fuerte para tomar decisiones.

3. Tus cualidades favoritas en un hombre: admiro a los hombres que tienen sus metas claras en la vida, que son trabajadores e inteligentes. Que sean respetuosos es fundamental.

4. Tus cualidades favoritas en una mujer: las que admiro son exitosas en lo que hacen, seguras de sí mismas y conservan sus valores.

5. Tu cualidad favorita en amigos: la lealtad es lo más importante.

6. Tu principal culpa: comer hamburguesas con doble carne, tocino y queso.

7. Tu ocupación favorita: pasar horas tocando el piano.

8. Tu idea de la felicidad terrenal: Gozar de tranquilidad, amor y paz con quienes me rodean y estar satisfecha conmigo misma.

9. ¿Cuál considerarías la desgracia más grande?: Perder a un ser querido.

10. Si no fueras tú, ¿quién serías?: No me imagino siendo otra persona, porque estoy feliz con quien soy, pero si me dieran a elegir me gustaría ser como Eleonor Roosevelt ya que fue una gran defensora de los derechos civiles, de las mujeres, de los trabajadores y luchó contra la discriminación racial.

11. ¿Dónde desearías vivir?: me gusta mi país, he decidido vivir aquí porque lo tiene todo, pero no descarto vivir en Dubai.

12. Tu comida y bebida favorita: me gustan las hamburguesas, la pasta y el mezcal.

13. Tu color y flor favoritos: el rosa y las orquídeas.

14. Tus autores literarios favoritos: me gusta mucho Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges y Ernest Hemingway.

15. Tus poetas favoritos: Jaime Sabines y Pablo Neruda.

16. Tus héroes ficticios favoritos: Dr. Strange, Spider-Man, Iron man.

17. Tus heroínas ficticias favoritas: La Mujer Maravilla, Capitana Marvel, Super girl.

18. Tu compositor favorito: Tchaikovsky, Chopin, Rachmaninoff y Rimsky Korsakov.

19. Tu pintor favorito: Gustav Klimt, Monet y Diego Rivera.

20. Tu héroe histórico favorito: Miguel Hidalgo y Martin Luther King.

21. Tu heroína histórica favorita: Juana de Arco.

22. Tus nombres favoritos: Diego, Roxana, Miguel, Camille.

23. Tu repulsión de mascota: serpientes, arañas.

24. ¿Qué personaje de la historia te desagrada?: Adolf Hitler.

25. Evento militar que más admiras: El Sitio de Viena y las cuatro heroicas defensas del Puerto de Veracruz.

26. La reforma que más aprecias: Las leyes de reforma que hicieron la división entre el estado y la iglesia, y la de Adolfo López Mateos que permite a las mujeres votar.

27. ¿Qué talento natural te gustaría tener?: Me gustaría tener el talento para cantar o bailar ballet.

28. Tu principal estado de ánimo: contenta.

29. ¿Para qué falta eres más tolerante?: Para la impuntualidad.

30. ¿Cómo te gustaría morir?: Dormida.

31. Tu lema favorito: «Nunca debes rendirte a la desesperación. Si te permites ir por ese camino, te rendirás a tus instintos más bajos. En tiempos oscuros, la esperanza es lo más importante... Ese es el significado de la verdadera fuerza interior»

LSN