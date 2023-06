Seguridad digital, vital, ante posible robo de información

La importancia de la ciberseguridad no sólo está en los sistemas informáticos de las empresas, también en el gobierno y todos los sectores, incluidos los órganos electorales estatales o nacionales.

Explicó que hay dos tipos de ataques digitales comunes en México. Uno es el ransomware, que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para que pueda ingresar de nuevo a ellos.

“También está algo llamado Denegación de Servicio, que busca que no se difunda información por internet o detener el funcionamiento de una página web o portal para que las personas no puedan acceder o no puedan realizar acciones”, dijo Rey Ortega, quien es director de Tecnología de la empresa de ciberseguridad Octapus.