Impulsan inclusión financiera

Las instituciones de tecnología financiera (Fintech) y las startup van por 60 millones de mexicanos mayores de edad que hasta el momento no han tenido acceso a un crédito, refirió Miguel Carreón, director de marketing de Credmex, plataformas especializada en créditos personales.

Ello, luego de que la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), revelara que sólo 33 por ciento de la población mayor de 18 años cuenta con un crédito formal, y de estos, 10 por ciento corresponde a préstamos personales.

Además de que la mayoría de los financiamientos formales se encuentran en los segmentos de las tarjetas de crédito y departamentales, de acuerdo con la ENIF.

De hecho, 17 por ciento de la población ha sido rechazada alguna vez al solicitar un crédito, y la más joven reporta con mayor frecuencia la falta de historial como factor de rechazo.

No obstante, las plataformas alternativas realizan un análisis de riesgo con datos alternativos, los cuales les permite otorgar créditos dependiendo del perfil del solicitante, comentó el Miguel Carreón.

“Las Fintech están ayudando a resolver estas emergencias de personas que en los bancos no consiguen una línea de crédito debido a que, al no ser un préstamo con garantía, y al no existir una fuente de pago asociada, el riesgo del crédito suele ser de los más elevados dentro de la cartera crediticia de los bancos”, manifestó.

PAL