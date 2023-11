Incendio en la Plaza Oasis: este es el balance de daños en la bodega de Tepito

El incendio ocurrido en una bodega de zapatos de Tepito la tarde de este jueves tardó cerca de 10 horas en extinguirse, de acuerdo con lo revelado por el propio jefe de Gobierno, Martí Batres.

En conferencia, el mandatario capitalino destacó que en los trabajos para contener el fuego participaron 120 bomberos, 50 elementos de Protección Civil y 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que cuidaron y resguardaron el conjunto de locales y establecimientos.

El incendio ocurrió en La Plaza Charly, en la zona de Tepito.

Además, detalló que en las labores fueron empleadas 150 pipas de agua que permitieron extinguir el fuego que se extendió por cerca de seis mil metros cuadrados.

En su mensaje, el jefe de Gobierno reconoció la pérdida de 20 establecimientos; sin embargo, reconoció que personal de Protección Civil logró salvar 200 establecimientos aledaños con las tareas de combate.

“Quiero destacar la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos, del Gobierno de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Protección Civil, que son quienes se encargaron fundamentalmente de la extinción de este complicado incendio, muy aparatoso, porque además ocurrió en la zona centro de la ciudad”, dijo.

La columna de humo se vio por diversas partes de la CDMX.

A la par, destacó que no hubo personas lesionadas, aunque cinco bomberos fueron atendidos por la constante inhalación del humo que se desprendía del incendio.

“Afortunadamente, no hubo fallecidos, no hubo lesionados, no hubo heridos; esto es lo fundamental, porque finalmente lo que más importa es la integridad de la gente. El incendio sí causó daños materiales, ya se cuantificarán, pero no hubo ni pérdida de vidas, ni lesionados. Hubo cinco bomberos que fueron atendidos por la constante inhalación del humo, pero la información que tenemos es que se encuentran en buen estado”, mencionó.

A su vez, indicó que esperarán los resultados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para conocer a detalle las afectaciones; no obstante, adelantó que el Gobierno capitalino siempre ha sido solidario con este tipo de casos, por lo que afirmó que se apoyará a los comerciantes que perdieron su patrimonio.

Bomberos de diferentes partes de la capital ayudaron a sofocar las llamas.

Continúan las labores de enfriamiento y remoción en el incendio del centro

Continúan las maniobras de remoción de escombros y enfriamiento que realizan los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos en la plaza oasis del centro histórico la cual se consumió casi en su totalidad luego del incendio ocurrido ayer cerca de las 4pm

El inmueble se ubica en la calle Florida casi al cruce con calle Manuel Peña y Peña y la columna de humo prácticamente pudo verse desde cualquier punto de la capital.

Elementos de Protección Civil auxiliaron a los afectados por el incendio.

En esta plaza hay bodegas de zapatos, chanclas chanclas de plástico, peluches etc y por la naturaleza de los materiales (plástico en su mayoría) el fuego se extendió rápidamente por los 3 pisos del inmueble y algunos puestos aledaños

No hubo personas lesionadas de gravedad únicamente se han atendido a 5 bomberos por intoxicación y uno más que cayó de un camión hace unos minutos

Los locatarios están a la espera de poder entrar a los restos de la bodega.

Los locatarios están a la espera de que terminen los trabajos de bomberos y luego periciales para poder ingresar al inmueble y dimensionar daños y pérdidas

Esta tarde durante los trabajos de enfriamiento, un bombero cayó de una pipa y resultó lesionado, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, le brindaron atención y lo trasladaron a un hospital.