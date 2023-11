Familiares de desaparecidos exigen Ley de Víctimas en Jalisco

Verdad, justicia y reparación, esa es la exigencia de las familias que tienen a una persona desaparecida cuando las autoridades se mantienen en la lucha contra ellos con malos tratos y desatención de los casos.

Hoy en rueda de prensa acusan que la Ley de Víctimas continúa pendiente en Jalisco y las familias se sientes descobijadas ante la desatención de las autoridades para el cumplimiento de sus derechos, porque no buscan a sus familiares con dignidad.

"Hay una ausencia por parte del legislativo respecto a una ley muy específica que es la ley de víctimas que debía haberse trabajado en conjunto con la de desaparición y de declaración de ausencia que salieron en el 2021 pero que ésta no se logró trabajar en comisión y que quedó pendiente pero que hasta hoy no se ha vuelto a retomar.

Acusan que la ley debió haberse promulgado años antes

FOTO: Especial

"No hay discusión sobre la ley de víctimas a pesar de que un transitorio de la ley de desaparición dice que todo lo que sea necesario cambiar debe hacerse en un plazo de 90 días para armonizar las leyes, esto no ha pasado y ya estamos hablando de más de tres años casi de que se instaló esta suposición de reforma, entonces no hay un ajuste legislativo sobre la ley de víctimas y tiene que revisarse, tiene que discutirse", acusó Elia González abogada del Colectivo Entre Cielo y Tierra.

La desaparición de un ser querido repercute en el núcleo familiar

Madres de familias del Colectivo Entre Cielo y Tierra compartieron su experiencia, algunas de años, en la búsqueda de sus hijos y lo que ha conllevado en su patrimonio y dinámica familiar además del detrimento en la salud ante la angustia de no saber cómo se encuentran sus familiares.

"Yo soy mamá de Jorge Eduardo Martínez Gómez, estudiante de la carrera de negocios internacionales en el CUCEA", comenzó a narrar Sonia Griselda Gómez: "Mi hijo desapareció hace siete años, nueve meses... cuando te enfrentas a una experiencia como esta quedas totalmente devastada. En shock, hecha pedazos y sin saber a dónde ir comienzas a buscar a tu hijo. Comienzas a acudir a las instancias que se presume deberían ayudarte o encargarse de buscar y localizar a los nuestros. Desde el primer día nos damos cuenta de que eso no va a suceder así y eso aumenta la angustia, aumenta la desesperación, aumenta el miedo".

"Todos estos sentimientos van generando mucho daño -continuó-. A mí me diagnosticaron cáncer de mama en enero del año pasado. Terminé cirugía, mi tratamiento de quimioterapia, radiaciones y acudí con medicina de decodificación y me decían que el significado emocional de mi enfermedad era el miedo de no poder cuidar a un hijo. Tengo siete años y nueve meses sin poder cuidar de mi hijo y sin saber dónde está".

El Estado está obligado a pagarles gastos médicos, de traslado y los que se deriven del proceso de búsqueda de sus familiares, pero no hay recursos o es un peregrinar el acudir a pedir el pago de estos gastos.

Además de que la burocracia y malos tratos también deben afrontar el tema de la suficiencia presupuestaria. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que este 2023 tuvo 26 millones de pesos, está por definirse en la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal del 2024 enviado por el Ejecutivo.

Familiares de desaparecidos compartieron su experiencia con la problemática de inseguridad

FOTO: Especial

Reparación de daños para afectados es constitucional

Además, el derecho a la reparación de daños es constitucional y el Estado está obligado a hacerlo valer a las víctimas, sin embargo, esto no sucede en el caso de las personas desaparecidas en Jalisco, señaló Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo AC (CEPAD).

Y la corrupción en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tampoco es ajena. Marlety García Cruz, cuyo hijo César Ulises está desaparecido, hoy es vocera del Colectivo Entre Cielo y Tierra y comparte:

"Hicieron una promesa de un cambio de instalaciones para el acceso más cómodo a las familias. Esto no se ha podido lograr, no se ha logrado. Ha habido cambio de personal, no vemos, ha habido aumento en personal pero no vemos mayor avance, no vemos que se esté reflejando en un avance positivo para las familias. Les falta la sensibilización a estas personas que van llegando nuevas porque realmente asesores jurídicos, teníamos uno que acaban de despedir, estaba cobrando justamente a las víctimas, estaba cobrando para poder agilizar su juicio especial de ausencia por desaparición".