Los boxeadores mexicanos Carlos Cuadras y Pedro Guevara llegan a Uzbekistán

Dispuestos a adaptarse a los cambios de horarios y clima, los excampeones mexicanos Carlos Cuadras y Pedro Guevara ya están en Taskent, capital de Uzbekistán, de cara al duelo que sostendrán el viernes, por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo.

Ambos tricolores se presentarán en el cierre de la edición 61 de la Convención del CMB, con la mira puesta en adueñarse de la corona que los acerca a la posibilidad de enfrentarse a al monarca, Juan Francisco Estrada.

"Fue un viaje muy largo. Gracias a Dios llegamos muy bien. Me he estado preparando muy intensamente para poder llegar en las mejores condiciones. No he ni descansado, pero vale la pena el sacrificio. Estoy listo para repartir la medicina", dijo el sinaloense después de 36 horas de vuelo, con escalas en Cancún y Turquía.

Príncipe Cuadras -quien se entrenó para esta cita en las alturas de Jiquipilco, Estado de México- busca la cuarta oportunidad mundialista para así poder recobrar el campeonato, pues sabe que con 35 años de edad, el final de su carrera está cerca.

Por su parte, el mazatleco Pedro Guevara -quien también compartió el vuelo con Cuadras- aseguró que el haber llegado una semana antes les da la oportunidad de recuperarse del desgaste de tantas horas y a adaptarse al nuevo horario.

"Estoy muy motivado por la oportunidad que tengo ahora adelante de mí. Hemos trabajado mucho para llegar a este momento y lo vamos a aprovechar. Carlos es un peleador talentoso, pero mi hambre se va a imponer", declaró Pedrín, quien perdió el campeonato del 2015.

El peleador michoacano Carlos Molina, quien también está contemplado para presentarse en el país de Europa Oriental ante Ermal Hadribeaj, también ya está en el lugar.