María Sorté: Familia comparten valores

Desde que inició su carrera, María Sorté trabajó en obras de teatro y televisión, de inmediato conquistó el corazón de sus fans, entre ellos el del político mexicano Javier García Paniagua, quien le mandaba flores para que le hiciera caso, pero no fue hasta que ella terminó con su novio, que le dio una oportunidad, pocos años después tuvieron dos hijos: Adrián y Omar García Harfuch, quien ahora es aspirante a la candidatura del Gobierno de la Ciudad de México, por el partido de Morena.

A sus hijos, desde pequeños, les transmitió sus ganas de ayudar a la gente, además de que ambos padres los educaron con valores para que fueran hombres de bien, por eso, aunque tuvo miedo, con el fallecimiento de su esposo, cuando sus herederos tenían apenas 18 y 16 años, los jóvenes fueron conscientes de la situación y Sorté considera que no fueron rebeldes.

“Desde que eran chiquitos llevábamos ayuda a ciudades perdidas y ahí andaba Omar ayudando. Regresaba con un dolor, como regresamos todos al ver las condiciones en las que vivían y que viven esas criaturas”, mencionó.

Por eso, a temprana edad, Omar le dijo a su mamá que quería convertirse en policía y ella puso el grito en el cielo, porque sabía que era una carrera muy difícil, ahora está feliz por sus logros y espera que Dios lo acompañe a todas partes.

“Me da gusto que haya tenido esa labor en la policía. Que sea un hombre tan comprometido y responsable, lo mucho que quiso a su corporación y que haya intentado o logrado grandes cosas para los policías”, mencionó.

Aunque no todo ha sido color de rosa como en las telenovelas en las que ha participado, ya que en 2020, cuando era Secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX, sufrió un atentado, del que afortunadamente salió con vida y para la actriz, esto fue un milagro.

“Adrián entró como loco y me dijo, -no te asustes, todo está bien, Omar está perfectamente bien… sufrió un atentado muy grueso, pero él está bien-. Cuando vi todo lo que había sucedido lo único que pude hacer fue arrodillarme y darle gracias a Dios con todo mi corazón, porque yo soy creyente y si eso no fue milagro, no entiendo qué pudo haber sido, porque fue impresionante ver una camioneta que recibe más de 400 balazos”, comentó María al recordar ese día trágico.

María Sorté es una mujer compasiva que siempre ha buscado ayudar al prójimo, en su juventud quiso ser maestra para enseñar en los lugares rurales, después se inclinó por la medicina, pero como necesitaba estudiar y trabajar, decidió mudarse a la Ciudad de México, donde finalmente descubrió, por una casualidad, su vocación: la actuación.

“Hice en Chihuahua el primer año de medicina, como necesitaba trabajar y estudiar, me vine a la Ciudad de México… Entonces acompañé a una amiga a hacer un casting y la que se quedó fui yo”, señaló la actriz, de 68 años de edad.

Su nombre real es María Harfuch Hidalgo, pero los productores consideraron que sus apellidos eran complicados para que la gente se familiarizara con ella, por lo que decidieron mejor sustituirlos por “Sorte” que en italiano significa suerte, después gracias a su talento, su nombre se popularizó y los medios le agregaron el acento.

En sus casi cinco décadas de trayectoria ha trabajado con reconocidas personalidades del entretenimiento, entre ellas Mario Moreno Cantinflas, con quien hizo la película El Barrendero (1982) y aunque está profundamente agradecida por la oportunidad, estuvo a punto de no aceptar el papel, ya que se encontraba embarazada del ahora aspirante a la candidatura del Gobierno de la Ciudad de México.

“Cuando me ofrecieron la película dije, 'no manches con Cantinflas', lo admiro cantidad, pero no puedo mentir, se me va a notar. Entonces me fui con unos jeans apretadísimos a la oficina, la representante me decía -no digas nada- pero eso no va conmigo. Fui a su oficina y le dije señor ‘me da mucho gusto conocerlo, pero no puedo hacer la película’. Parecía que le habían echado algo, quién le decía que no a él”, recordó.

Sin embargo, se quedó con el papel porque Cantinflas le afirmó que la había llamado por su trabajo como actriz y la quería a ella para interpretar a Chepinita, en la que fue la última cinta del cómico mexicano.

La actriz también compartió que su papá era árabe, pero falleció cuando María tan sólo tenía cuatro años, por lo que recordó que fue un momento muy duro para su familia.

“Omar es una persona honesta, comprometida y entregada. Ama a su país y a la gente, se conmueve mucho por la situación que vive el país”.

- La actriz entró al mundo de la actuación en los años 70.

- Entre sus primeros proyectos estuvo “Mundo de juguete”.

- Antes de tener a Adrián y a Omar, perdió un hijo.

- Se considera una mujer bendecida y agradecida.

- 31 telenovelas ha hecho.

- 2013 hizo la cinta “Siete años de matrimonio”.

- María Sorté nació el 11 de mayo de 1955, en Camargo, Chihuahua, México, hija de Celia Hidalgo y José Harfuch.

- Estuvo casada con Javier García Paniagua, presidente del Partido Revolucionario Institucional.

- De sus primeras participaciones en la televisión fue en el melodrama Mundo de juguete, que estuvo al aire de 1974 a 1977.

- En 2009 fue parte de la miniserie dramática llamada mujeres asesinas, con el capítulo, María pescadera.

- Tiene una larga trayectoria en la pantalla grande, en 2011 protagonizó la cinta La estampa del escorpión.

