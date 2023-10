'¿Quién es la máscara? México'… más divertida

La producción de Miguel Ángel Fox "¿Quién es la máscara? México" se estrena el 15 de octubre a las 20:30 horas. En esta ocasión se suman a la emisión Marisol González, como co-conductora con Omar Chaparro, y Martha Higareda, algo que fue muy bien recibido por sus compañeros investigadores Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

Martha agradeció el recibimiento que tuvo de sus colegas, que fue con una cena muy íntima en la que todos unieron sus manos y dieron el arranque a las grabaciones que terminaron el 11 de este mes. Todos los participantes compartieron que el nuevo integrante del reality es la diversión, que se logró gracias a que todos son amigos.

"Omar me dijo algo que se me quedó muy grabado: 'Amiga, te vas a reír como nunca, es una producción que el ambiente que se vive frente y detrás, te van a dolor los cachetes de las risas'. Eso es lo que he vivido, he añadido amigos a mi vida. Estoy sorprendida por los personajes, no quiero que nadie se quite la máscara", adelantó Higareda.

Para Rivera, quien lleva las cinco temporadas, el programa fue un bálsamo. "Mi papa falleció una semana antes de empezar las grabaciones (de la tercera temporada) y fue difícil reírme cuando no quería, pero fue la mejor manera de salir de lo más difícil en mi vida, me sentí agradecido", contó de su razón de volver a la quinta entrega.

Yuri agradeció que este sea un show "para toda la familia", en el que "nos llevamos muy bien, como amigos, casi hermanos y compañeros porque dejamos los egos de las carreras afuera". Mientras que Omar, Juanpa y Marisol agradecieron la oportunidad de seguir evolucionando gracias a ¿QELM? México.

Miguel Ángel Fox, que anunció la participación especial de Wendy Guevara, aseguró que esta será la mejor emisión de todas. "El destino nos unió por ciertas razones, llegamos en una evolución de cuatro temporadas, tenemos el 'All-Star Team', son apuestas que se han puesto para estar aquí", finalizó.

DATOS

15 de octubre es el estreno

5 temporadas de ¿QELM? México

19 participantes

10 episodios

Por: Eduardo Gutiérrez Segura

EEZ