Arranca Cervantino con muestra de arte chicano

Ser chicano “es una negociación cultural cotidiana, es como vivir con un pie en México y un pie en Estados Unidos. Vivimos en un mundo bilingüe”, dice Eduardo Díaz, director adscrito del Museo Nacional del Latino Estadounidense del Instituto Smithsonian. Pero las cosas han cambiado desde los años 60 cuando el movimiento chicano alzó la voz: si al principio buscaba el reconocimiento de la población estadounidense de ascendencia mexicana, ahora está inmerso en los grandes problemas globales.



Y, de alguna forma, esas inquietudes se reflejan en el arte de manufactura chicana. “Ha habido muchas hazañas, pero el arte chicano ya no queda tan marginalizado como antes, eso es verdad, ya forma parte del canon del arte norteamericano, ya es arte norteamericano, y punto”. Tan es así, que como invitado de honor de la edición 51 del Festival Internacional Cervantino (FIC), Estados Unidos trae a Guanajuato la última gran exhibición de arte chicano realizada en las últimas tres décadas.



“In Your Face” (En Tu Cara) fue la última gran exposición de arte chicano, preparada en 1990, que viajó a diez museos de Estados Unidos, México y España. El mismo título de esa muestra, fue elegido para llegar al Cervantino, después de exhibirse en Roma, Berlín y Madrid: “In Your Face: Arte chicano después de CARA” incluye 53 obras (entre pintura, escultura, fotografía y arte multimedia) de 31 artistas chicanos de la Colección de Arte Alta Med.

Créditos: Cortesía FIC



Curada por Susana Smith Bautista, la exposición ocupa las salas de la planta alta del Museo Casa Conde Rul, donde permanecerá abierta al público hasta el 4 de febrero de 2024. Ahora, agrega Díaz, “hay otras preocupaciones de nuestros artistas, por ejemplo, la lucha por la justicia ambiental, esta cuestión de climate change, la cuestión de la identidad, del feminismo”.



Roberto Gil de Montes (Guadalajara, 1950), quien exhibe el óleo “TV News”, dice: “Yo participé en este movimiento desde que casi nació, entonces era una manera de manifestar nuestra inconformidad, luchábamos por los derechos civiles, por la igualdad y por la justicia y todo eso se veía reflejado en el arte que se estaba haciendo por los chicanos. Hacer arte chicano no era algo que le interesara al arte estadounidense”.



“Teníamos nuestros héroes como Julio César Chávez, había nuestro propio teatro, el campesino de Luis Valdés, había muchísimas cosas no nada más era un movimiento pictórico, sino cultural, había ballet folclórico, estaba la música. Pero todo esto que viene creciendo resulta que también empieza a perder algo porque empezamos muchos de nosotros, yo soy uno de ellos, a tener una educación formal en el arte. Entonces eso cambió toda la dinámica”, sostiene.

Créditos: Cortesía FIC



ELEMENTOS

Con Estados Unidos y Sonora como invitados de honor, el FIC arranca hoy y continúa hasta el 29 de octubre

En está edición participan más de 2 mil 200 artistas, provenientes de 31 países

La programación incluye 44 funciones de artes escénicas y 64 actividades de artes visuales, cine y literatura

El encuentro artístico se realiza durante 17 días en los escenarios de la ciudad de Guanajuato

Por Luis Carlos Sánchez

