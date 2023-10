Lydia Cacho sigue luchando por el feminismo aún desde España

Lydia Cacho era una niña cuando acompañaba a su mamá a ciudades pérdidas en el Estado de México para ofrecer ayuda psicológica a las mujeres, esto la hizo cuestionarse sobre la desigualdad de género, lo cual se alimentó cuando fue violentada en la calle siendo una adolescente y sus tíos le dijeran que era su culpa por “salir”... Desde entonces supo que en el periodismo podía alzar la voz para que otras niñas no vivieran lo mismo que ella.

“Cuando vives una injusticia o alguien a tu alrededor la experimenta, te llenas de rabia, mi pregunta desde muy joven fue qué hago con este sentimiento y creo que esa es una de las tareas que tenemos ahora en el feminismo, porque la rabia no sólo te saca de tu sitio, sino que además te impide que logres hacer la reflexión suficiente para convertirte en un estratega sobre el tema que la provoca”, afirmó Cacho desde España.

Para Cacho la esencia actual del feminismo es reivindicar la vida de las mujeres, es decir, convertir en político, todo lo que parecía personal y privado, y ver al género como esa comunidad que tiende la mano para ayudar a sanarse entre sí. Así lo muestra con la serie “Peace peace now now” que forma parte de la Sección Joyas de la primera edición del South International Series Festival en Cádiz.

“Estoy encantada y orgullosísima de que el festival haya elegido esta serie y muy contenta porque ya estamos preparando la segunda temporada con mujeres de otros países, porque me parece que es muy importante documentar la realidad, pero también todos los éxitos que hemos tenido como movimiento fesminista y las mujeres periodistas” detalló.

Lydia se fue a España a manera de exilió, luego de que un par de sicarios entrara a su casa en julio de 2019 y asesinara a sus perritas. “Claro que estoy indignada, siempre dije que no me saldría de México, que se salieran ellos, que huyeron ellos, pero cuando entraron los sicarios, entendí que no se trataba de perder la vida, es decir, no estaba dispuesta a que me la arrebataran, sin seguir dando la batalla, espero que algún día pueda volver, mientras tanto hay que esperar que los sentencien a todos”, afirmó.

Aún en el exilio, investiga junto a un equipo de periodistas varios casos mexicanos, y aunque no entra a México, viaja a Estados Unidos para hacer entrevistas y seguir combatiendo la impunidad, pero tiene claro que no sólo el país mejorará con este tipo de investigaciones: “Necesitamos líderes políticos, hombres y mujeres, que se atrevan a tener mucha más valentía e incluso a jugarse la vida cuando sea necesario”.

DATOS

Cacho es guionista de la primera temporada de “Peace peace now now”.

En esta entrega participaron Yalitza Aparicio y Daniela de la Vega.

Así como Shirley Ann Manson y Ester Espósito.

Cacho lució en la presentación una capa de la diseñadora Carla Fernández.

Dicha prenda fue hecha a mano y con oraciones de las artesanas para protegerla.

NÚMEROS

4 episodios tiene la serie.

2019 se mudó a España.

Por Patricia Villanueva

