¿Qué hay detrás del cierre masivo de bancos en México de abril? Esto es lo que se sabe

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) dio a conocer que durante el mes de abril todos los bancos del territorio nacional suspenderán actividades durante un periodo de cuatro días consecutivos, lo cual, podría generar distintas afectaciones entre los clientes de instituciones como BBVA, Banamex, Banorte y Santander, entre otras, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto y puedas tomar las previsiones necesarias.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que el cierre masivo de bancos programado para abril de 2025 no tiene un trasfondo negativo como una crisis en el sector financiero o alguna otra situación similar, sino que simplemente los bancos cerrarán sus puertas por indicaciones de la referida institución, la cual, señala las fechas en cuestión como días de descanso obligatorio, por lo que no debe existir preocupación alguna al respecto, no obstante, sí se recomienda realizar distintos trámites con antelación para evitar afectaciones.

El cierre masivo de bancos afectará a los clientes de decenas de entidades financieras que operan en el territorio nacional. Foto: Cuartoscuro

Estas son las fechas del cuarto cierre masivo de bancos en México del 2025

De acuerdo con lo que se indica en el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cuarto cierre masivo de bancos del 2025 en territorio nacional se llevará a cabo durante el jueves 17, viernes 18, sábado 19 y el domingo 20 de abril y la referida institución precisó que los dos primeros días de suspensión de actividades se debe a las conmemoraciones religiosas en torno a la Semana Santa, mientras que los dos posteriores corresponden a los descansos habituales del fin de semana del sector bancario, lo que significa que serán cuatro días sin servicio bancario en todo el país.

Durante el cuarto cierre masivos de bancos en México se tiene contemplado el cierre de puertas de las instituciones bancarias, suspensión de operaciones y de la prestación de servicios al público, por lo que es de vital importancia realizar de forma anticipada cualquier tipo de transacción bancaria pues será hasta el lunes 21 de abril cuando se reanuden las operaciones bancarias.

El cierre masivo de bancos de abril no afectará el funcionamiento de los cajeros automáticos. Foto: www.banamex.com

Cabe señalar que, Banco Azteca es la única institución bancaria nacional que no tiene contemplado participar en el cierre masivo de bancos programado para el jueves 17, viernes 18, sábado 19 y el domingo 20 de abril, por lo que sus sucursales ofrecerán servicio de manera habitual durante las fechas antes mencionadas, asimismo, se precisó que aunque no se ofrecerá servicio en ventanillas, los cajeros automáticos de todos los bancos sí funcionarán de manera habitual, por lo que se podrán hacer retiros de efectivo con normalidad.

Por último, es necesario precisar que, durante el cierre masivo de bancos de abril se podrá recurrir a la banca en línea, sin embargo, se debe contemplar que algunas operaciones podrán verse reflejadas hasta el día hábil bancario más próximo, por lo que se sugiere realizar cualquier transacción antes de que se suspendan las actividades bancarias.