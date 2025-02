Doctora revela cuánto dinero gana trabajando en Farmacias Similares y se hace viral | VIDEO

Una doctora se hizo viral en plataformas digitales debido a que reveló cuánto dinero es que gana trabajando en un consultorio médico de Farmacias Similares, además, dio a conocer cuáles son los pros y contras de laboras para la referida cadena, por lo que las revelaciones de la especialista causaron un gran furor en redes sociales.

Fue a través de su perfil de TikTok donde la doctora Naila Carrera fue cuestionada sobre el salario que percibe trabajando en un consultorio de Farmacias Similares y fue aquí donde la especialista médica señaló que expondría a detalle todo lo referente a este tema, pero enfatizó que sería desde su propia experiencia, por lo que se debe tomar en cuenta que solo trabaja ahí los fines de semana y se encuentra establecida en Villahermosa, Tabasco, por lo que la situación podría variar dependiendo la ubicación y condiciones laborales.

Las Farmacias Similares tienen presencia en prácticamente todo el territorio nacional. Foto: farmaciassimilares

¿Cuánto gana un médico de Farmacias Similares?

La doctora Naila Carrera señaló que, todos los doctores de Farmacias Similares ganan de forma íntegra lo que generen en sus consultas y los procedimientos adicionales que realicen como curaciones, lavados óticos, nebulizaciones, aplicación de inyecciones, entre otros y señaló que son los procedimientos adicionales los que permiten generar mejores ganancias pues estos se pueden cobrar dependiendo de la complejidad de este y del material empleado.

“En Simi tú únicamente ganas lo que tu generas de consulta y procedimientos, no tienes un salario fijo, entonces tú tienes que considerar si te conviene o no te conviene, el costo de la consulta de lunes a sábado es de 50 pesos y domingos y días festivos es de 65 pesos, ahí le vas a ir sumando los procedimientos, he hablado anteriormente de ello en otros videos, es si aplicas una inyección, sí haces un lavado ótico, si hacer una curación pues ese va a ser el extra que tú vas a tener, nosotros tenemos un tabulador con los costos, pero hay algunos que tú vas a cobrar dependiendo del material que utilices”, expresó la doctora Naila Carrera.

De acuerdo con las declaraciones de la doctora Naila Carrera, en un fin de semana trabajando en el consultorio de Farmacias Similares ha llegado a generar un aproximado de 2,600 pesos, sin embargo, señala que sus colegas que trabajan tiempo completo pueden llegar a percibir mucho más, además, señaló que la flexibilidad de sus horarios es una gran ventaja que ofrece este trabajo, el cual, considera también es una excelente opción para los recién egresados.

“Cuál es la ventaja de Simi que yo encuentro y porqué yo estoy aquí los fines de semana únicamente y también hago suplencias, es que tengo más facilidad de horarios, si un día no puedo venir, simplemente le pido a un compañero que venga a suplirme, si eres recién egresado yo veo bien empezar en Simi porque te das a conocer, haces tu agenda de agenda y cuando pongas tu consultorio privado podrás llevarte a algunos pacientes, desconozco como trabajan en otras farmacias, he escuchado, por ejemplo, que en Farmacias del Ahorro sí hay un salario fijo pero es un horario mucho más extendido, sí trabajan 6 días a la semana y aquí tú elijes”, expresó la doctora Carrera.

Para finalizar, la doctora Naila Carrera señaló que una de las desventajas de trabajar en el consultorio de Farmacias Similares es que no tiene seguridad social ni recibe prestaciones, además, en otro de sus videos aprovechó para aclarar que no recibe comisión por la venta de medicamentos o por canalizar a los pacientes a ciertos laboratorios.

